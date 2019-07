JxCat pacta amb PSC i comuns presidir el consell comarcal del Vallès Oriental

Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns han acordat que sigui la força postconvergent qui assumeixi la presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental durant aquest la primera meitat del mandat. Així, Francesc Colomé, alcalde de Les Franqueses, serà escollit president el proper divendres a la Sala Tarafa de Granollers, mentre que el PSC l'assumirà els dos anys restants.Des de l'any 1992 cap dels partits o àmbits polítics que actualment estan integrats sota el paraigües de Junts per Catalunya havia tingut la presidència del Consell Comarcal. L'acord de govern entre Junts per Catalunya, PSC i Comuns permetrà "garantir el bon funcionament del Consell Comarcal i la priorització dels interessos de la comarca i dels municipis", assenyalen en un comunicat.Així, les màximes prioritats que es marca el futur govern són la reclamació a les administracions d'un correcte finançament de la institució i del territori i la reorganització del Consorci de Residus del Vallès Oriental. El pacte es duu a terme després que Junts per Catalunya va analitzar totes les propostes rebudes, inclosa la que va presentar ERC a poques hores de la reunió.El futur govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental integrat per Junts per Catalunya, PSC i Comuns tindrà dos eixos prioritaris:El primer passa per defensar i reclamar el correcte finançament que la comarca necessita, tenint en compte la seva extensió territorial i els 39 municipis que l'integren. El finançament insuficient que ha patit la comarca els darrers anys, asseguren, ha comportat un dèficit important entre els recursos rebuts i els serveis donats. Segons la força que presidirà el plenari, és necessari recordar que molts dels serveis que gestiona el Consell Comarcal són de caire social i, per tant, que afecten directament a persones amb dificultats econòmiques i socials.En segon lloc, s'aposta per reorganitzar el Consorci de Residus de la comarca buscant l'eficiència econòmica i el bon servei. La manca de finançament d'altres administracions també ha afectat al consorci de residus de la comarca. "És prioritari dotar a aquest ens de tots els recursos necessaris per al seu correcte funcionament així com la prestació d'uns serveis adequats i amb una valoració positiva per part dels ajuntaments i els seus ciutadans", assenyalen en el comunicat.

