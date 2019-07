Brussel·les investiga Amazon per abusar d'informació que rep dels venedors

Brussel·les ha obert una investigació a Amazon per determinar si l'ús que fa d'informació "sensible" de venedors independents és un abús de la seva posició dominant i una conducta anticompetitiva.Després d'una indagació preliminar, la Comissió Europea ha detectat que la companyia nord-americana podria fer servir informació sobre els productes i transaccions de les empreses que utilitzen la seva plataforma per arribar directament als consumidors violant les normes europees sobre competència. Ara, la CE analitzarà si l'ús agregat d'aquestes dades i el funcionament de la "cistella de la compra" d'Amazon afecta la lliure competència a la Unió Europea."El comerç a Internet ha impulsat la competència comercial i proporcionat millors preus, però hem de garantir que les grans plataformes en línia no eliminen aquests beneficis amb un comportament anticompetitiu", ha defensat l'eurocomissària de Competència, Margrethe Vestager.Des de la CE afirmen que estan coordinats amb les autoritats alemanyes, luxemburgueses, austríaques i italianes que també investiguen algunes pràctiques d'Amazon, però asseguren que no es trepitgen amb les seves.

