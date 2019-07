FOTOS Els CDR trolegen la campanya de Cs a Sabadell

Cs va llançar una campanya, a principis de mes, amb el lema "Ho tornarem a frenar". Era una resposta de la formació taronja al missatge impulsat des d'Òmnium Cultural: "Ho tornarem a fer". De fet, una sentència que va pronunciar el mateix president de l'entitat, Jordi Cuixart, en el seu al·legat final al judici de l'1-O al Tribunal Suprem.La similitud de les dues proclames ha provocat que el CDR Sabadell trolegi diversos cartells que hi ha repartits per la ciutat. D'aquesta manera, emblanquin la primera r de "frenar", així com la n i l'a, es pot llegir: "Ho tornarem a fer".El CDR ha compartit aquesta acció, mitjançant una piulada, en la què han ironitzat que Cs "també s'hi apunta", a més coincidint durant la nit d'aquest dimarts, que com ha subratllat ha estat "màgica" per l'eclipsi de lluna

