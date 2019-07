La Guàrdia Civil investiga una xarxa fraudulenta que comprava drets de futbolistes i clubs

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària investiguen un entramat societari que podria haver defraudat més de cinc milions a Hisenda a través d'un fons d'inversió amb seu a Malta que es dedicava a la compra de drets de futbolistes i al finançament de fitxatges i clubs espanyols amb dificultats econòmiques, segons ha informat EFE i ha recollit el Diari La Veu. Segons informa la Direcció General de la Guàrdia Civil, agents de la Unitat Central Operativa (UCO) i personal de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Tributària estan desenvolupant diverses actuacions a Madrid, Alacant, València, Astúries, Sevilla, Cadis, Granada, Múrcia i les Balears.Els escorcolls estan dirigits pel jutjat central d'instrucció número cinc de l'Audiència Nacional després que a principis del 2018 s'iniciaren les perquisicions sobre les operacions d'un fons d'inversió constituït el 2011 a Malta.Les activitats d'aquest fons, ja clausurat, van consistir en la compra de drets econòmics de jugadors de futbol amb projecció amb l'objectiu d'aconseguir plusvàlues amb els seus traspassos a tercers equips. A més, el fons va finançar fitxatges i va facilitar liquiditat a clubs de futbol espanyols amb dificultats econòmiques; tot això sota l'assessorament de bufets d'advocats.Segons els investigadors, els acords amb els clubs de futbol espanyols semblen haver sigut negociats a l'estat espanyol per dos representants de futbolistes, que podrien haver simulat la seua residència fiscal fora d'aquest país per a no declarar a la Hisenda Pública els beneficis obtinguts. Junt amb aquests dos individus, hi ha altres tres investigats i desenes de persones citades com a testimonis.Per a la comissió dels fraus detectats s'ha utilitzat una complexa estructura societària que hauria permès ocultar els beneficis dels préstecs i de la venda dels drets econòmics dels jugadors de futbol. El deute suposadament defraudat a la Hisenda Pública espanyola es xifra en més de 5 milions d'euros.

