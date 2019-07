La meitat dels conductors morts el 2018 havien consumit alcohol o drogues

Un de cada dos conductors que l’any passat van morir a les carreteres catalanes el 2018 havia consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs abans d’agafar el cotxe, segons el departament d’Interior. El conseller, Miquel Buch, ha participat aquest dimecres en una roda de premsa al costat del director general del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, i el comissari dels Mossos d’Esquadra Joan Carles Molinero.Buch ha apel·lat a la “responsabilitat individual” per evitar més morts a les carreteres i ha parlat de “conductes homicides” per part d’aquells conductors que han consumit alcohol o substàncies estupefaents. “. Nosaltres podem controlar les carreteres, reduir la velocitat o millorar l’asfalt però qui decideix consumir i després agafar el cotxe és el conductor”, ha dit, a banda d’afegir que mirar el mòbil mentre es condueix també suposa una conducta d’alt risc.L’alcohol, però, és el principal enemic a batre, tenint en compte que en la primera meitat del 2019 han augmentat un 13% els positius en accidents amb víctimes. La Generalitat, a més, calcula que un 1% dels conductors circula amb una taxa d’alcohol per sobre de la permesa.Interior insisteix que l’única taxa segura és la 0,0 però Buch no ha aclarit si el departament ha posat formalment la proposta sobre la taula del govern espanyol, que és qui té competència per legislar en aquest àmbit. “La situació del govern espanyol dificulta que hi hagi una relació més fluïda”, ha assegurat.Tots tres han insistit a fer una crida a la responsabilitat de cara al que queda del mes de juliol i l’agost, ja que els dos mesos d’estiu concentren el 23% dels accidents mortals anuals. Els caps de setmana de juliol el volum de trànsit a la xarxa viària és més elevat i també augmenta la presència de turistes, sobretot a l’AP-7, que no tenen coneixement previ de les carreteres catalanes.De fet, Interior considera que a l’estiu hi ha una operació sortida cada divendres a la tarda i dissabte al matí i una operació sortida cada diumenge a la tarda. És precisament en aquestes franges on es concentren gairebé el 55% dels accidents mortals al llarg de l’any.Per tal de minimitzar el risc d’accidents, el departament demana prioritzar el descans i evitar així la somnolència, evitar les distraccions al volant i portar cordat el cinturó de seguretat. El 2019, del total de morts en accident, portaven cordat el cinturó de seguretat un 10% menys de persones que el 2018.Fins al 15 de juliol del 2019 han perdut la vida a les carreteres interurbanes catalanes 86 persones, en 82 accidents. La xifra suposa una reducció d’un 16% respecte de l’any passat, quan van morir 102 persones en 86 sinistres durant el mateix període.Les dades, però, evidencien que s’està lluny de l’objectiu marcat per la Unió Europea de reduir un 45% les morts registrades el 2010. Un percentatge que, per ara, és només del 28,3%.

