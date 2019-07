El govern espanyol respon a Torra que el referèndum està «fora de qualsevol negociació» sobre la investidura

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha advertit aquest dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, que el referèndum d’autodeterminació “està fora de qualsevol acord, negociació, diàleg o res que se li pugui assemblar”. “Torra ho sap, és innecessari que ho digui: amb els socialistes mai hi haurà cap risc per a la unitat territorial de l’Estat i el compliment estricte de la Constitució”, ha dit.Ha fet aquestes manifestacions en resposta a la carta oberta on Torra aposta per votar "no" a la investidura de Pedro Sánchez si el líder del PSOE no accepta donar la paraula als catalans mitjançant un diàleg que inclogui l’autodeterminació. Segons la vicepresidenta del govern espanyol “el poble de Catalunya té veu des de fa 40 anys”, l’Estat és una “democràcia impecable” i "el dret a l’autodeterminació no existeix en cap democràcia, tampoc en la nostra".Calvo ha fet aquestes manifestacions als periodistes durant la seva presència a un acte a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques de Madrid. "Cada grup parlamentari o partit està en perfecte dret d’adoptar la decisió que correspongui", ha afirmat en referència a l’advertència del president de la Generalitat sobre un "no" de les formacions independentistes si no s’obre aquest diàleg sobre el referèndum.Segons Calvo, la unitat d’Espanya “passa per les garanties que ofereix” el PSOE i Catalunya “mai ha tingut un nivell d’autonomia com el que garanteix aquesta Constitució”, que ha donat una "etapa fabulosa de Catalunya a l’Estat espanyol".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor