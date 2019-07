Roldán fa el pas i es presenta a les primàries per ser candidata de Cs a la Generalitat

He decidido presentarme a las primarias para ser la próxima candidata a la Generalitat. Es un reto y una responsabilidad que asumo con mucha ilusión. Me dejaré la piel para que sigamos siendo la voz del constitucionalismo y entre todos recuperar la convivencia en Cataluña 💪🏻🍊 — Lorena Roldán (@Lroldansu) 17 de juliol de 2019

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha anunciat aquest dimecres que es presenta a les primàries de la formació per ser la propera candidata taronja a la presidència de la Generalitat. Ho ha fet saber a través de Twitter, on ha dit que és "un repte i una responsabilitat". "Em deixaré la pell perquè siguem sent la veu del constitucionalisme i entre tots recuperar la convivència a Catalunya", ha escrit.Roldán, fins ara única aspirant , és la favorita per rellevar Inés Arrimadas com a líder parlamentària i compta amb l'aval del president del partit, Albert Rivera. De fet, es va anunciar l'obertura del procés, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va dir que Roldán seria "una gran candidata". Altres sectors, però, apuntaven el nom de Nacho Martín Blanco , un dels fitxatges estrella d'aquesta legislatura.En els darrers mesos, abans del salt d'Arrimadas al Congrés, Cs ja va començar a promocionar-la atorgant-li més presència als mitjans i als debats parlamentaris. Per això, després de les eleccions espanyoles es va conformar un nou tàndem al capdavant del partit a Catalunya format per ella mateixa i Carlos Carrizosa, que va assumir la presidència del grup parlamentari.De fet, Roldán ha estat l'última encarregada d'interrogar el president de la Generalitat, Quim Torra, a les sessions de control del Parlament. La diputada tarragonina és també la portaveu del partit taronja al Senat.

