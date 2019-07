Els Agents Rurals portaran armes a partir de la tardor

El Govern ha aprovat el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (Pecar) que preveu tirar endavant un reglament d’armes, que regularà el seu ús per part dels agents i les mesures de seguretat necessàries, i la creació de 300 places noves d’efectius fins a l’any 2024 i de 50 de personal tècnic i administratiu.En roda de premsa posterior al consell executiu, la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, ha explicat que el pla vol potenciar el cos i adaptar-lo a les necessitats i reptes actuals; dimensionar la plantilla; desplegar les categories professionals i reforçar l’estructura per consolidar l’operativitat del cos.A més del reglament d’armes i la creació de noves places, es preveu l’aprovació de la carta de serveis i del decret de segona activitat; el desenvolupament del pla de carrera; la instauració de noves tecnologies, com ara drons i tauletes, i la renovació del parc de vehicles i embarcacions.Segons Jordà, l’increment d’efectius permetrà dimensionar el cos i desplegar les diferents categories professionals, els grups de recolzament i els grups especials, i també ha explicat que preveuen revisar els procediments de treball "per millorar la qualitat dels serveis que presten els agents rurals i reforçar la seguretat de les seves actuacions".

