El Homrani defensa el dispositiu per a menors no acompanyats de Collserola per evitar l'estigmatització

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha defensat aquest dimecres que el dispositiu d'atenció immediata per a menors no acompanyats que s'ubicarà a Collserola evitarà que "se'ls estigmatitzi des del principi".En una intervenció al Fòrum Europa, El Homrani ha reivindicat la necessitat que els primers processos que han de fer els Mossos d'Esquadra no es facin a comissaries o jutjats per no estigmatitzar el col·lectiu. "És una obligació jurídica, però és, sobretot, una obligació moral i ètica", ha dit el conseller sobre el fet de donar una bona acollida als menors no acompanyats.A més, El Homrani ha reclamat que se'ls doni permisos de treball i no de residència per evitar "bosses de vulnerabilitat" i la proliferació de l'economia submergida.

