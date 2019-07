La «intransigència» d'Álvarez de Toledo inquieta els diputats del PP al Congrés

Al PP tothom dona per feta la designació de Cayetana Álvarez de Toledo com a nova portaveu del grup parlamentari al Congrés. Aquest nomenament, però, genera una profunda desconfiança en un ampli sector del grup, i no només entre els més moderats. "Supèrbia", "dogmàtica", "no dialogant" i fins i tot "antiparlamentària" són alguns dels epítets que s'escolten entre els seus companys de partit quan es refereixen a la jove diputada per Barcelona, fitxatge estrella de Pablo Casado que només va aconseguir un escó -el seu- en les eleccions espanyoles del 28-A.Segons fonts del PP a Madrid, només el bloqueig de la investidura ha impedit que Cayetana Álvarez de Toledo sigui ja la portaveu del grup. Mentre el Congrés no es posi en funcionament, no hi ha pressa per a la seva designació i la dels altres portaveus del partit a les comissions. De moment, el cap de files a la cambra interí és el veterà José Antonio Bermúdez de Castro, un polític de la vella escola i formes suaus.Després de les eleccions del 28-A, amb uns resultats molt dolents pel lideratge de Casado -dels 137 diputats de Mariano Rajoy a només 66-, va semblar que Álvarez de Toledo quedava descartada. La pressió d'una part dels barons territorials, amb el gallec Alberto Núñez Feijóo i el basc Alfonso Alonso al davant, per tal que Casado centrés el seu missatge dificultaven l'ascens de la periodista i marquesa de Casa Fuerte. El seu nomenament va ser ajornat. Però han passat les setmanes i les municipals i autonòmiques del 26-M han donat aire a Casado . Álvarez de Toledo torna a ser la primera opció. Amb tot, els dubtes persisteixen."Cayetana serà portaveu", afirma un coneixedor de les interioritats del grup popular. "Hi ha un factor emocional clau, que és el vincle entre Álvarez de Toledo i Casado a través de la FAES, que crea un lligam molt fort. El problema és fins a quin punt el seu discurs i el seu perfil poden hipotecar el missatge del partit i del mateix Casado al llarg de la legislatura", recalca aquesta font. La mateixa veu apunta a un altre factor: cal algú que faci d'antídot a Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans.A banda dels diputats més moderats, també en el nucli proper a Casado hi ha reticències envers Álvarez de Toledo. El càrrec de portaveu és compatible amb un perfil dur, però exigeix ma esquerra i capacitat de cedir en moltes ocasions. Ho sabrà fer Álvarez de Toledo? El temor és que el particular estil de la diputada acabi creant més problemes, sense descartar una sortida d'escena. De fet, ja va protagonitzar una ruptura amb el seu partit per discrepàncies amb la línia de Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor