On i quan plourà avui a Catalunya?

Darrere la banda de núvols alts i mitjans que està acabant de creuar el territori s'estan desenvolupant nuclis convectius. Al llarg de la tarda els xàfecs podran ser localment d'intensitat forta a punts de la meitat nord i, sobretot, a l'interior del quadrant nord-est. pic.twitter.com/mhbX2Yetqz — Meteocat (@meteocat) July 17, 2019

Avís de pluja Foto: Meteocat

La pluja farà acte de presència aquest dimecres en bona part de Catalunya. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant el matí la nuvolositat anirà en augment de sud a nord fins a quedar molt ennuvolat.A partir del final del matí la nuvolositat tendirà a minvar d'oest a est, alhora que creixeran nuvolades a zones de muntanya de la meitat nord i al massís del Port on el cel quedarà localment molt ennuvolat, així com en altres punts del prelitoral de manera més aïllada.Fins a migdia és possible alguna precipitació feble i aïllada a la meitat oest. A partir de llavors s'esperen ruixats i xàfecs a punts de muntanya de la meitat nord i que al llarg de la tarda i vespre podran afectar àrees properes. A més, també en són possibles al massís del Port.Durant el vespre és probable que les precipitacions arribin al nord de Ponent així com a punts del litoral i prelitoral central. Els xàfecs seran d'intensitat entre feble i moderada o localment forta. Sovint aniran acompanyats de tempesta i és probable que localment de calamarsa. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants o localment abundants.El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja per a les comarques de la meitat nord del país, on previsiblement hi haurà els ruixats més destacats que poden anar acompanyats de pedra.

