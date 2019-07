VÍDEO Arran s'encadena per protestar pel model turístic de Barcelona

🔴🔗 Avui @Arran_jovent posem fil a l’agulla en apuntar a un dels organismes més opacs i pocs transparents de l’administració público-privada catalana: @BarcelonaTurism. pic.twitter.com/yBeacRFLiQ — Arran 🃏 (@Arran_jovent) July 17, 2019

Barcelona Turisme, presidit fins fa poc per Joan Gaspart, gestiona més de 4M€ anuals públics, així com part de la recaptació de la taxa turística per fer promoció de la ciutat a l'exterior. #TurismeVsVeïneshttps://t.co/YyjXwYpBbF — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) July 17, 2019

El col·lectiu juvenil Arran s'ha encadenat aquest matí a les portes del Consorci Turisme de Barcelona per protestar pel model turístic de la ciutat. "Posem fil a l'agulla en apuntar un dels organismes més opacs i pocs transparents de l’administració público-privada catalana", han apuntat.Els Mossos han identificat i desallotjat la desena de persones lligades a les portes de l'edifici.La CUP ha donat suport a l'acció reivindicativa del col·lectiu juvenil: "Barcelona Turisme, presidit fins fa poc per Joan Gaspart, gestiona més de 4M€ anuals públics, així com part de la recaptació de la taxa turística per fer promoció de la ciutat a l'exterior".

