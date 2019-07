Impulsen la creació del primer gegant amb discapacitat intel·lectual de Catalunya

El primer gegant amb discapacitat intel·lectual podria ser una realitat aviat a Catalunya. Tal com informa el portal especialitzat bestiari.cat , la Fundació Aspasim ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través de Verkami per recaptar 15.000 euros en 40 dies, fins el 30 de juliol, i construir el gegant Normag. Hi podeu participar aquí. La producció del gegant es fa a mà, amb materials ultralleugers i amb un disseny adaptat perquè el puguin portar persones amb discapacitats intel·lectuals o físiques. D'aquesta manera es vol promoure la creació d'una colla gegantera inclusiva al barri de Sarrià de Barcelona, que estarà dinamitzada per la Fundació Aspasim i Oratge Assocaició, dues entitats epsecialitzades en l'atenció i inclusió de persones amb discapacitats.Si finalment es completa amb èxit la campanya de micromecenatge, el gegant es presentarà el 15 de setembre en el marc de la festa major de Barcelona, i s'incorporarà així a la imatgeria de la ciutat.

