​VÍDEO Desmantellen al Vallès i al Maresme dos grups que estafaven per internet

La policia espanyola ha desmantellat al Vallès Oriental i al Maresme dos grups d'estafadors per internet. Hi ha 25 detinguts i 69 víctimes detectades. Un dels grups, que operava des de Mataró, feia enviaments massius de correus electrònics simulant ser una entitat bancària i informant d'una falsa incidència en els seus comptes.A través d'un enllaç, dirigia les víctimes a un domini web fraudulent on obtenia les seves claus de banca online i així tenia el control dels seus comptes. Hi ha deu persones arrestades en aquest primer cas, entre ells el cap. El segon grup, format majoritàriament per menors, feia compres fraudulentes després d'aconseguir les numeracions de les targetes de crèdit.El primer grup detingut feia transferències a caixers de l'entitat on integrants de l'organització retiraven l'efectiu. Disposaven de la clau generada per a la transacció i no necessitaven tenir la targeta bancària. També desviaven diners de les víctimes a comptes de membres del grup i obtenien targetes virtuals per fer compres fraudulentes i retirar diners de caixers. Hi ha 29 denúncies que haurien patit un perjudici que puja a més de 48.000 euros.En l'escorcoll del domicili del principal investigat s'ha trobat material informàtic i telèfons mòbils, així com documentació, targetes bancàries i paper moneda fals. En aquesta operació s'han detingut deu persones a Mataró, de nacionalitat marroquí i espanyola, com a presumptes autors de delictes de pertinença a organització criminal, estafa i falsificació de moneda.El segon grup operava des de diferents localitats del Vallès Oriental i el Maresme i estava format per 15 persones de diferents nacionalitats, dels quals 12 són menors. La investigació va començar en rebre denuncies de diferents víctimes al novembre de l'any passat, que es queixaven de càrrecs fraudulents en les seves targetes.Aquest era un grup definit i amb repartiment de funcions. Els cervells aconseguien les numeracions de les targetes de crèdit per revendre a col·laboradors que s'encarregaven de cometre els fraus. Realitzaven compres fraudulentes amb les targetes clonades, majoritàriament productes electrònics de petit format i fàcil revenda. En un tercer nivell hi havia les persones que recollien les compres realitzades per internet i que remetien a punts de recollida automatitzats d'empreses de missatgeria.Malgrat la joventut i no tenir antecedents, prenien moltes mesures de seguretat per no ser descoberts. Utilitzaven documents d'identitat robats per crear perfils i identificar els destinataris de les compres fraudulentes i feien servir sistemes per control remot per no deixar rastre de les IP dels terminals que utilitzaven.Els agents van identificar i detenir 15 persones per estafa, revelació de secrets i pertinença a grup criminal. Hi ha 40 denuncies d'afectats. Pot haver perjudicats a l'estranger. La investigació segueix oberta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor