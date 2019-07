Mor l'escriptor Andrea Camilleri, el pare del comissari Montalbano

L'escriptor italià Andrea Camilleri ha mort aquest dimecres a Roma als 93 anys. Feia més de tres setmanes que estava ingressat en un hospital de la capital italiana a causa d'una aturada cardíaca. Guionista, director de teatre i televisió i novel·lista, Camilleri va ser el creador del comissari Salvo Montablano (el va anomenar així per la seva amistat amb l'escriptor barceloní Manuel Vázquez Montalbán), que va protagonitzar una trentena de novel·les.Camilleri va néixer a Porto Empedolce l'any 1925, una petita ciutat al sud-oest de Sicília que l'any 2003 va adoptar com a segon nom Vigata, en homenatge la ciutat fictícia imaginada per l'autor en les novel·les de Montalbano. Va ser un dels màxims exponents de la novel·la negra mediterrània i europea, i un dels autors de més èxit a Itàlia. La seva carrera, però, va començar amb el gènere històric.Amb El curs de les coses, escrita el 1968 i publicada deu anys més tard, va inaugurar una sèrie de novel·les històriques situades a Vigata. Així mateix, també ha indagat en la Itàlia feixista amb títols com La captura de Macalé (2003), Privat de títol (2005) i La pensió d'Eva (2007).Més enllà de la seva obra extensa i mundialment reconeguda, de Camilleri en va destacar també el seu compromís polític. Obertament d'esquerres, l'escriptor s'havia enfrontat públicament al ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini. "No crec en Deu, però veure'l aguantar un rosari em fa vomitar", li havia dit.D'altra banda, l'any 2014 es va posicionar a favor de la consulta del 9 de novembre en el manifest Let Catalans Vote, signat amb d'altres noms de prestigi. A més de l'autor italià, també donaven suport al dret a decidir dels catalans el dramaturg Dario Fo, el lingüista Noam Chomsky, el periodista Ignacio Ramonet, l'exfutbolista Johan Cruyff o el dissident xinès Wuer Kaixi.

