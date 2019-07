Torra defensa votar «no» a Sánchez si no accepta un diàleg que inclogui l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, aposta per votar "no" a la investidura de Pedro Sánchez si el president del govern espanyol en funcions no accepta un diàleg que inclogui l'autodeterminació. Així ho ha expressat el mateix president català en una carta oberta dirigida a Sánchez que publica aquest dimecres La Vanguardia "Si continua vostè transitant aquest espai que encalla, enfanga i criminalitzar la voluntat política i democràtica dels catalans, no té cap sentit donar-li una vegada més el suport per renovar la presidència i, per tant, la meva posició és votar no a la seva investidura la setmana que ve", afegeix. En aquest sentit, l'insta a pensar "en una solució a llarg termini i no en un interès partidista".El convido a mirar lluny és el títol de la carta oberta de Torra, en què fa un balanç "molt negatiu" de l'etapa en què tots dos han ocupat el càrrec de presidents. Segons Torra, la moció de censura a Rajoy que va posar Sánchez a la Moncloa era una "invitació a un camí de diàleg i negociació per resoldre la situació a Catalunya tal com la majoria dels països moderns i democràtics resolen els seus problemes" i va suposar un "gest de generositat" dels grups independentistes.En canvi, el president català ha lamentat que l'arribada de Sánchez al govern hagi portat "més repressió, noves causes obertes als jutjats a instàncies dels advocats de l'Estat i Fiscalia, persecució ideològica a les accions del Govern a l'estranger, un control extraordinari dels comptes de la Generalitat justificat per declaracions polítiques i incompliment de les inversions en infraestructures", entre altres qüestions.En el context actual, Torra insta Sánchez ha posar el sentit d'Estat per davant dels interessos de partit tot i la "temptació" de convocar noves eleccions "per guanyar uns quants vots més". En aquest cotext, li demana que deixi de banda les pròximes eleccions i pensi en les pròximes generacions i en una solució "a llarg termini". Una resposta duradora que, segons el president català, necessàriament implicarà donar la paraula als ciutadans per fer front a un "problema" que no s'ha de resoldre ni als tribunals ni amb "repressió".Torra es posiciona clarament per votar "no" a la investidura de Sánchez de la setmana que ve si el president del govern espanyol en funcions no es mou. D'aquesta manera, es desmarca de les veus de dins de JxCat, com la dels líders presos (Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull) que van enviar una carta a la direcció de la seva formació decantant-se per l'abstenció. En els darrers dies, l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha apostat també per no augmentar la tensió i evitar un govern alternatiu al de Sánchez.El president català fa una última crida a Sánchez a una setmana de la sessió d'investidura: "Faci vostè una proposta per donar la veu al poble de Catalunya. Torni a la mesa del diàleg, d'on no ens hem aixecat ni ens aixecarem mai", ha insistit.Torra també lamenta que no hagi pogut traslladar aquestes reflexions personalment a Sánchez en una reunió ja que el president espanyol l'ha rebutjat. "President Sánchez, aixequi la mirada. Pensi en les generacions del demà. I recordi que no es pot governar contra Catalunya", conclou la carta oberta.

