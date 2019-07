L'escàndol de l'imam de Ripoll «cau» de les portades dels principals diaris espanyols

La relació entre l'imam de Ripoll, el cervell dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, i el CNI destapada perva ser una de les notícies centrals d'ahir dimarts. El Govern i bona part de la classe política del país va exigir respostes i responsabilitats, després de saber-se que els serveis d'intel·ligència espanyols controlaven la cèl·lula terrorista, en coneixien l'activitat i van tenir com a confident l'imam de Ripoll fins el dia abans de la massacre.Tanmateix, les portades dels principals diaris espanyols "s'obliden" d'aquesta informació i se centren en la investidura de Pedro Sánchez i l'elecció d'Ursula von der Leyen com a presidenta de la Comissió Europea. De l'escàndol de l'imam de Ripoll, res de res. Pel que fa als principals diaris en paper de Catalunya, només l'Ara i El Punt-Avui dediquen un espai destacat a aquesta qüestió. La Vanguardia ihan obtat per altres temes.

