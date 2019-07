«Be The Meister», protagonitzada per estrelles de la música urbana, Gran Premi Impacte de la Publicitat

La campanya Be The Meister, protagonitzada per joves estrelles de la música urbana, ha estat reconeguda aquest dimarts a la tarda amb el Gran Premi Impacte de la Publicitat. La gala de la sisena edició dels premis, organitzats pel Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i considerats els màxims guardons de la publicitat catalana, s'ha celebrat al Museu del Disseny de Barcelona. La campanya de l'agència Proximity Barcelona per a la marca Jägermeister remescla dos videoclips dels artistes Rels B i Deva en una història de superació personal adreçada a la Generació Z. També s'han distingit campanyes d'empoderament de la dona, contra la contaminació del mar i per promoure la donació d'òrgans.D'entre les diverses categories premiades destaca la campanya I am what I am, de l'agència McCann, que s'ha endut el Premi Impacte Comercial. Segons els responsables dels guardons, la campanya empodera dones que desafien els cànons de bellesa tradicional. També s'ha premiat la iniciativa The Good Print Test de VCCP amb el Premi Impacte Innovació.És una campanya que ha desenvolupat un software perquè el paper que surt automàticament en configurar una impressora sigui la història d'una persona que espera un transplantament acompanyada del formulari d'inscripció per al banc de donants.També ha estat guardonada la campanya Peixos de plàstic de l'agència Piece of Cake, que ha rebut el Premi Impacte a Xarxes Socials. Alerta que, si no s'hi posa mesures, el 2050 hi haurà més plàstic que peixos al mar. Finalment, també destaca el lliurament del Premi d'Honor, que el Col·legi atorga cada any a persones o empreses que hagin significat un punt d'inflexió en el sector de la comunicació o el màrqueting.Els guardonats en aquesta edició han estat els fundadors de Mediapro Jaume Roures i Tatxo Benet, que en el seu 25è aniversari se'ls ha volgut premiar per considerar-se "exemple d'emprenedoria, lideratge, compromís, atreviment i internacionalització", segons ha remarcat la degana del Col·legi, Rosa Romà.

