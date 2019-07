ERC insta el PSOE i Podem a negociar la investidura fins a l'últim minut

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha fet una crida a la “responsabilitat” a PSOE i Podem perquè acordin una investidura per la setmana que ve. “Nosaltres com a principal grup català a aquesta cambra demanem responsabilitat a tots” perquè “ningú s‘aixequi de la taula de negociació fins l’últim minut”, ha dit. Rufián ha recordat que darrere els vots al PSOE i a Podem hi ha “moltíssima il·lusió” per “frenar el feixisme i donar una oportunitat a la política”.“Demanem que no es desil·lusioni aquesta gent i no hi ha cap ministeri ni veto que mereixi el que estem passant aquests dies”, ha dit. ERC decidirà el seu vot aquest divendres a la seva executiva tot i que Rufián ha recordat que la seva formació no ha vingut al Congrés a “bloquejar” un govern progressista. El portaveu d’ERC ha fet aquestes manifestacions després de la reunió d’una hora amb la portaveu del PSOE, Adriana Lastra. Una trobada “cordial” i “satisfactòria” on “el missatge que ERC ha volgut traslladar és que cal parlar, dialogar i negociar aquesta legislatura, que ha de ser sí o sí la del diàleg, la negociació i la del retorn del conflicte polític a la política”.Rufián ha recordat que una investidura al mes de setembre “complica la vida a tothom”, també a ERC que hauria de fer el vot a la investidura, ha recordat, coincidint amb la sentència del judici de l’1-O i la Diada. Ha recordat que ERC té un acord de coordinació amb Bildu, que votarà el mateix que els republicans, i ha apuntat que “no li semblaria dramàtic” que JxCat fes un vot diferent al dels republicans.Rufián ha apuntat que ERC no bloquejarà la investidura. “La gent està fatigada i vol que els polítics facin política sobretot després d’unes eleccions on el perill era el que era, i donar una segona oportunitat a Rivera, Casado i Abascal és una irresponsabilitat i és tirar per la borda centenars de milers de vots que van votar determinades formacions polítiques perquè els van prometre que es faria política”.

