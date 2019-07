L'ANC crida l'independentisme de base a pressionar els partits per «culminar» l'autodeterminació

"Incrementarem el to d'exigència amb els partits per tal que prioritzin l'objectiu de la independència i abandonin les lluites partidistes". La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, utilitza aquestes paraules per dirigir-se a les bases independentistes en un moment especialment important, per la "desunió" que afecta les forces polítiques que piloten el Govern. Amb la vista posada en la Diada de l'Onze de Setembre, Paluzie ha escrit un article a NacióDigital en el qual alerta les forces polítiques que han de complir el seu "compromís" amb la independència i els recorda que tenen el deure de "culminar el procés d'autodeterminació".Paluzie analitza -amb autocrítica- els fets de l'1 d'octubre i vincula els seus efectes amb l'episodi de "desconcert" que actualment viuen les bases independentistes. Del dia del referèndum, apunta, els catalans en van sortir amb una "gran victòria col·lectiva", però també amb una "derrota", la de no haver estat capaços d'aplicar-ne els resultats. Davant d'aquest fet, la presó i l'exili han "marcat emocionalment" la societat catalana, que ara s'ha de sobreposar.Per això, la presidenta de l'ANC fa una crida general "a la responsabilitat" i insta a tornar a ensenyar múscul. Aquesta propera Diada, assegura Paluzie, "no és una manifestació més", sinó "la manifestació més difícil de totes", ja que esdevindrà un missatge directe als partits, amb qui l'Assemblea encara manté el "petit fil" de connexió. "Ens juguem que les forces polítiques compleixin amb el seu compromís vers el país i evitar que l'independentisme quedi adormit per anys", assegura.

