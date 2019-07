Presó sense fiança per als quatre detinguts per la violació a Manresa

El jutjat d'instrucció 7 de Manresa, en funcions de guàrdia, ha rebut avui quatre detinguts en relació a una presumpta agressió sexual ocorreguda a la ciutat el cap de setmana. La magistrada ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per delicte d'agressió sexual per als quatre detinguts.Aquest dimarts ha declarat la víctima, acompanyada d'una psicòloga del Servei d'Emergències. També s'ha pres declaració als quatre detinguts: tres d'ells s'han acollit al seu dret a no declarar mentre que l'altre sí ha declarat i ha contestat les preguntes de totes les parts. Tots els detinguts han necessitat intèrpret. Els detinguts són traslladats a la presó de Lledoners.Els quatre detinguts han arribat a les deu del matí en dues furgonetes custodiades pels Mossos d'Esquadra. Poc abans i, en una furgoneta no logotipada, ha arribat la menor d'incògnit per tal de preservar la seva identitat. La jove, de 17 anys, ha acabat de declarar a les dues de la tarda. Una veïna del bloc on presumptament va ser violada la noia ha explicat que els quatre agressors, d'entre 18 i 25 anys, pertanyen a un grup d'unes deu persones que van ocupar el tercer pis del número 17 del carrer Aiguader ara fa uns quatre mesos. Segons ha dit, des que van arribar al bloc, els conflictes no han cessat.L'Ajuntament de Manresa farà tapiar el pis on presumptament es va produir la violació múltiple després d'una inspecció sanitària que s'ha dut a terme aquest dimarts. Abans, s'haurà de netejar l'habitatge degut a la brutícia que s'hi acumula, des de restes de menjar, fins a xinxes, diversos matalassos i garrafes amb orina dins, ja que l'habitatge no disposa de lavabo. El propietari del pis, un particular resident fora de Manresa, s'haurà de fer càrrec de la despesa de neteja i tapiar l'habitatge, tot i que ho farà l'Ajuntament de forma subsidiària.Els col·lectius feministes de Manresa, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona, han convocat una concentració per aquest dimarts a les vuit del vespre a la plaça Sant Domènec de la capital del Bages. Amb aquesta convocatòria, volen mostrar el seu rebuig a la societat i solidaritzar-se amb la víctima i la seva família.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor