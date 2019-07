ENQUESTA Creus que s'hauria de prohibir l'ús dels mòbils a les escoles?

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada al Parlament demana una modificació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) per prohibir l'ús dels mòbils a l'interior les escoles i instituts, també a l'exterior quan es desenvolupin activitats educatives, i que aquests es puguin requisar. A l'espera de recollir 50.000 signatures autenticades, la ILP, representada per Josep Maria Argemí, proposa afegir a l'article 22.2 de la LEC de deures dels alumnes el nou apartat 'f' que propugni que és un deure dels estudiants no usar aquests dispositius a l'interior dels recintes on s'imparteix educació Infantil, Primària i Secundària.En aquest nou article també es demana no usar aquests dispositius i altres de comunicació electrònica a l'exterior del recinte escolar mentre es desenvolupi qualsevol activitat relacionada amb l'educació, excepte quan els centres educatius ho autoritzin expressament. Així mateix, el nou article estableix que en l'ensenyament postobligatori les normes d'organització del centre poden regular el seu ús al recinte i a l'exterior, i que aquest deure no s'aplica als dispositius d'estudiants amb discapacitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor