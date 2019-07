Promouen una ILP per prohibir l'ús dels mòbils a les escoles

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada al Parlament demana una modificació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) per prohibir l'ús dels mòbils a l'interior les escoles i instituts, també a l'exterior quan es desenvolupin activitats educatives, i que aquests es puguin requisar.A l'espera de recollir 50.000 signatures autenticades, la ILP, representada per Josep Maria Argemí, proposa afegir a l'article 22.2 de la LEC de deures dels alumnes el nou apartat 'f' que propugni que és un deure dels estudiants no usar aquests dispositius a l'interior dels recintes on s'imparteix educació Infantil, Primària i Secundària. En aquest nou article també es demana no usar aquests dispositius i altres de comunicació electrònica a l'exterior del recinte escolar mentre es desenvolupi qualsevol activitat relacionada amb l'educació, excepte quan els centres educatius ho autoritzin expressament.Així mateix, el nou article estableix que en l'ensenyament postobligatori les normes d'organització del centre poden regular el seu ús al recinte i a l'exterior, i que aquest deure no s'aplica als dispositius d'estudiants amb discapacitat.La ILP també proposa afegir un apartat a l'article 37.5 de faltes i sancions relacionades amb la convivència, i que estableix que l'incompliment de les normes del nou article precedent -el suposat 22.2.f- pot conduir a la confiscació de l'aparell per part de l'equip directiu, docent i d'altres professionals d'atenció educativa."Les normes d'organització i funcionament de cada centre ha de fixar els termes de la possible confiscació", afegeix el nou article proposat. Aquesta ILP ha estat admesa a tràmit el passat 9 de juliol, i un cop publicat el text s'han d'habilitar fedataris perquè pugui començar la recollida de signatures de suport a aquesta iniciativa.En l'exposició de motius, els promotors destaquen la necessitat d'actualitzar els drets i deures dels alumnes, i la necessitat d'una escola que doni respostes singulars i flexibles als canvis accelerats de la societat.En el cas dels telèfons mòbils, destaquen l'ús "molt significatiu" dels mòbils entre els joves de 12 a 17 anys, el registre en xarxes socials mentint fins i tot en la seva edat, les disfuncions que provoca l'ús del telèfon durant les activitats escolars. També destaquen l'"alta probabilitat que l'ús del telèfon mòbil incentivi als estudiants a desenvolupar pràctiques malicioses i arriscades", com ciberassetjament i cibersexe, exposant-los a continguts violents i impactants.A més, esgrimeixen la necessitat d'incorporar a la llei una directriu unificada sobre l'ús dels mòbils a les escoles, el fet que els mòbils no ajuden a generar un entorn d'atenció a les aules, i que la seva presència pot impedir una socialització harmoniosa, essencial per al desenvolupament de les persones en aquestes edats."L'ús del telèfon mòbil és l'origen d'una gran part dels actes incívics i dels que pertorben el clima escolar", expliquen, ja que aquests es poden perdre, robar i fins i tot permeten cometre delictes, a part que la seva prohibició és una de les eines que permet limitar l'exposició dels joves a imatges impactants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor