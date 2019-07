▶️#Portaveu @meritxellbudo: “tenim una profunda preocupació per les informacions aparegudes sobre l’Imam de Ripoll. Per respecte a les víctimes i a la ciutadania de Catalunya exigim que s’aclareixin aquest fets i es doni màxima transparència” pic.twitter.com/ZNxql74m06 — Govern. Generalitat (@govern) 16 de juliol de 2019

Més detalls sobre l'imam de Ripoll i l'atemptat a Barcelona i Cambrils l'any 2017. Público ha aportat aquest dimarts al vespre una segona informació exclusiva que posa de manifest que el CNI va espiar els mòbils dels autors dels atemptats del 17-A cinc dies abans de la massacre. Les noves revelacions del diari sobre el cas apunten que els serveis secrets espanyols escoltaven les converses dels joves radicalitzats per l'imam de Ripoll.Segons detalla Público, l'espionatge espanyol es dedicava a escoltar i transcriure totes les converses entre els joves que suposadament no estaven relacionats amb la gihad. El CNI seguia pas a pas i minuciosament tota activitat dels terroristes fins a cinc dies abans que cometessin els atemptats. I això només va poder ser gràcies al fet que el servei secret comptava amb Es Satty -líder de la cèl·lula- com a confident. Aquest havia ofert al seu controlador les dades de la resta de joves, encara que "segurament sense revelar els seus veritables plans", diu Público. Aquest dimarts el Govern ha exigit "responsabilitats" a la Moncloa pel vincle entre l'imam de Ripoll i el CNI, ja que segons les informacions publicades el primer va exercit com a confident del CNI fins que es van dur a terme els atemptats a Barcelona i a Cambrils. Uns atemptats del qual n'era el cervell i per als quals va agrupar una sèrie de joves de la capital del Ripollès. ERC i JxCat han tornat a demanar una comissió al Congrés sobre el 17-A després de les noves revelacions. Concretament, reclamen les compareixences de Pedro Sánchez, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, i de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Els dos grups independentistes volen que s'esclareixin les informacions.El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha "exigit" l'obertura de la comissió que els grups majoritaris van i la compareixença Sánchez, Robles i Sanz Roldán "perquè donin unes explicacions que qualsevol demòcrata ha d'exigir i que en qualsevol país civilitzat i plenament democràtic haurien d'existir".La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha recordat que a la comissió d'investigació del Parlament l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va atribuir als Mossos la responsabilitat de no detectar la radicalització de l'imam de Ripoll i va negar que tingués coneixement d'aquesta relació.Les revelacions sobre Abdelbaky es Satty, imam de Ripoll, mostren el correu "adamperez27177@gmail.com", que seria el que utilitzarien l'imam i el CNI per comunicar-se, a través de la tècnica de la "bústia morta". Els correus no s'envien, sinó que es deixen com a esborrany. Per llegir-los cal entrar al correu amb les claus corresponents. El fet de no enviar res fa que la comunicació no deixi rastre.Segons explica Público en la primera entrega de l'especial, la contrasenya del correu es va trobar en un paper manuscrit trobat entre les restes del xalet d'Alcanar i era PEREJUAN18. Hi havia dos missatges a la carpeta d'esborranys i l'última modificació de la configuració del compte és de març del 2017. El primer missatge és del 24 de maig del 2017 i diu: "Veig que has pogut entrar, només has de deixar escrit un missatge com aquest com a esborrany i jo el llegiré. Ja pots començar a escriure coses. Gràcies amic".El diari conclou que aquest missatge semblaria de l'agent del CNI que controla Es Satty i que aquest correu l'hauria creat ell per comunicar-se amb l'imam de Ripoll. El segon esborrany és del 19 de juny del 2017, uns dies més tard i apunta: "No tens res per escriure'm o és que no pots fer-ho. Avui és dilluns 19 de juny". Tot això succeeix mentre els membres de la cèl·lula fabriquen els explosius a Alcanar, extrem que confirma el testimoni de l'únic supervivent de la deflagració.

