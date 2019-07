ERC i JxCat pacten un govern al Consell Comarcal del Bages «que seguirà obert a la CUP i els comuns»

El govern del Consell Comarcal del Bages queda distribuït en onze àrees



- Presidència: Estefania Torrente i Guerrero (ERC)

- Vicepresidència: Eloi Hernàndez i Mosella (ERC)

- Vicepresidència 2ª: Eulàlia Sardà i Bonvehí (JuntsxCat)

- Vicepresidència 3ª: Joan Zapata i Lluch (JuntsxCat)

- Vicepresidència 4ª: Agustí Comas i Guitó (ERC)

- Presidència Consell Alcaldes: Eloi Hernàndez i Mosella (ERC)

- Àrea de Presidència i Vicepresidència: Serveis Generals, Comunicació, Registre i Atenció al Públic: Estefania Torrente i Guerrero (ERC), Eloi Hernàndez i Mosella (ERC)

- Àrea d'Administració: Recursos Humans, Serveis Financers, Administració Electrònica: Jordi Palma i Sánchez (ERC)

- Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat: Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)

- Àrea Serveis Socials d'Atenció Especialitzada, Acollida, Integració i Gent Gran: Eulàlia Sardà i Bonvehí (JuntsxCat)

- Àrea de Desenvolupament Comarcal: Marta Viladés i Ribera (ERC)

- Àrea de Turisme: Agustí Comas i Guitó (ERC)

- Àrea de Territori i Mobilitat: David Aaron López i Martí (ERC)

- Àrea de Medi Ambient: Joan Zapata i Lluch (JuntsxCat)

- Àrea d'Educació i Cultura: Sílvia Tardà i Serrano (ERC)

- Àrea de Joventut i Habitatge: Enric Forcada i Valiente (ERC)

- Àrea de Suport als Municipis i Consum: Sergi Grau i Torrent (JuntsxCat)

L'acord entre ERC i JxCat per formar govern al Consell Comarcal del Bages, amb la presidència d'Estefania Torrente , "pretén reproduir la realitat que es viu en els municipis de la comarca on entre les dues forces s'agrupen el 60% dels vots i el 70% de representants electes i consellers comarcals", han explicat aquest dimarts representants dels dos grups comarcals i dels presidents del Bages de les dues formacions, Albert Mulero i Ivet Castaño. Davant d'aquesta realitat, "és fins i tot més pràctic que el govern de l'ens comarcal representi les forces polítiques que tenen la gran part de les alcaldies del Bages".Els representants d'ERC han recordat que inicialment van proposar un govern a quatre "però dues de les forces, la CUP i els comuns, es van autoexcloure d'aquest acord, mentre que JxCat sempre s'hi va mostrar obert". "En base a aquesta negociació i aïllant-nos del soroll que ha provocat l'acord a la Diputació, hem tancat l'acord", ha explicat Eloi Hernàndez.En aquest sentit, però, totes dues formacions s'han mostrat "obertes" a incorporar tant la CUP com els comuns si així ho volen: "volem un govern el més ampli possible". Sobre la possibilitat de fer govern amb la CUP i els comuns, -un pacte que també feia majoria- els republicans han assegurat que han preferit "un acord més ampli", i que a més "van ser ells els que es van autoexcloure de l'acord".Amb aquest acord JxCat, abans com a CiU, tornarà al govern comarcal després de 20 anys de governs tripartit al Consell Comarcal. "Havíem emprat aquesta fórmula com a continuïtat dels acords anteriors, però després que arran del 155 haguéssim de fer fopra del govern el PSC, ara podem replantejar-nos el pacte", ha afirmat Hernàndez.El nou Govern estableix com a objectius principals d'acció les polítiques socials i d'atenció a les persones per a millorar-ne la vida i el seu benestar, el suport i serveis als municipis, la promoció turística, i el desenvolupament econòmic i territorial mediambientalment sostenible. També seguirà fortament compromès amb la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya, per fer un país nou i millor, més lliure, més net i més just.

