Ripoll tancarà el juliol a ritme de dansa

El Festival Ripollesdansa se celebrerà del 22 al 27 de juliol. Foto: @Ripollesdansa

El Ripollesdansa , el certamen de dansa i cultura que durant una setmana omple els carrers i espais de la vila de Ripoll, arriba enguany a la 8a edició i se celebrarà del 22 al 27 de juliol.El festival es divideix en dos eixos: la formació, que estarà oberta a tothom, i les exhibicions de dansa gratuïtes i per a tots els públics. Als matins, la coreògrafa i ballarina Cristiane Boullosa impartirà un taller intensiu de dansa, i a les tardes tindrà lloc el Laboratori de la Creació a la Composició impartit per la també ballarina, coreògrafa i actriu Mey-Ling Bisogno.Als vespres, les exhibicions de dansa ompliran la vila de Ripoll. El primer dia d'actuacions serà el dimarts 23 de juliol a partir de les set de la tarda a la plaça Gran. El tret de sortida al festival el donarà l'espectacle Träd de Paloma Hurtado, Daniel Rosado i Reinaldo Ribeiro. Seguidament actuaran Miguel Punzano i Andrea Amor amb l'espectacle Algo sencillo, i per últim, el Dance to meet you de l'artista ripollesa Ester Forment, que jugarà amb el públic tot creant una proposta escènica en viu. Aquest espectacle es podrà veure també dimecres i dijous.El dimecres 24 de juliol, a les set de la tarda, tindrà lloc una nova jornada del certamen de dansa. La plaça de la Lira serà l'escenari on actuarà Javier Hedrosa amb Perhaps seguit d'Eudald Alabau amb la performance Vida.La proposta Pos-Abilitats, de Mamen Agüera, encetarà el dijous 25 de juliol. Seguiran a aquest espectacle el Landing us Corredor de arena dels alumnes de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà i el MOU-T de l'Escola de Dansa de Patricia Munuera. Tot plegat serà a les set de la tarda a l'avinguda del Pla.L'Església de Sant Pere serà l'escenari que acollirà les propostes del divendres 26 de juliol amb la delicada posada en escena de música, dansa i poesia d'Opera Prima, Optus postumum d'Antonio Lorenzo de la Peña, L'illa Flotant de Martí Güell i Marc Michelangelo, i l'Elles creen de Cristiane Boullosa.L'últim dia de festival, el dissabte 27 a partir de les 11 del matí i per tota la vila de Ripoll, arribarà el torn de l'actuació Side Specifics amb participants del festival i la proposta d'streetart Dance here de Trinidad G. Espinosa i el Dj Roger March.Consulta el programa complet aquí