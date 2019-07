Et consideres tot un expert preparant gintònics? Creus reunir tota l'expertesa necessària al voltant d'aquest clàssic dels combinats? Som a l'estiu i a molta gent li ve de gust un prendre la fresca acompanyats d'un bon gintònic. Us expliquem quins són els errors més comuns que hauríeu d'evitar per ser el millor preparant combinats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor