El jove que va circular per la Ronda Litoral amb cadira de rodes diu que no pagarà la multa

El jove que va circular per la Ronda Litoral amb cadira de rodes ha dit que no pagarà els 90 euros amb què el va multar la Guàrdia Urbana per circular per una via per la qual tenia prohibit fer-ho. En una entrevista al diari El Periódico , el jove ha justificat la seva acció perquè un conductor d'autobús no va voler baixar la rampa perquè hi pogués pujar per traslladar-se al Paral·lel, on anava a cobrar la pensió.Youssef Sayah, de 26 anys i resident a La Marina del Port, ha assegurat que no pagarà la multa perquè no té la "culpa" que el conductor "no tingués cor". "No podia esperar mitja hora a que passés el següent autobús perquè no hauria pogut cobrar la pensió aquell dia", ha remarcat Sayah, que ha precisat que en aquell moment estava "molt enfadat".

