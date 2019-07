VÍDEO Els cinc errors més habituals que cometem amb l'aire condicionat del cotxe

Amb l'arribada de la calor, l'aire condicionat és un dels millors aliats que tenim per no morir en l'intent d'anar d'una banda a l'altra amb el cotxe. L'acostumem a posar per crear un petit oasi sobre rodes que ens permeti sobreviure al sol asfixiant. Tot i que la temptació és elevada, cal evitar cometre alguns dels errors més habituals. Us els expliquem a continuació:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor