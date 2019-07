Un dels acusats de la violació declara que havia quedat al pis amb un amic i que no va agredir ningú

Només un dels quatre joves detinguts per la violació d'una menor de 17 anys la passada matinada de diumenge ha declarat davant del jutge aquest dimarts, segons ha explicat un dels advocats de la defensa aEls altres tres s'han acollit al seu dret de no declarar, de la mateixa manera que havien fet amb els agents dels Mossos d'Esquadra durant la instrucció de l'atestat.L'acusat ha declarat que ell no vivia al pis ocupat del carrer Aiguader 17 on va tenir lloc la violació i que només hi era "perquè havia quedat amb un amic". L'acusat ha assegurat que en aquell pis hi havia molta gent, però que ell va ser-hi poca estona perquè quan va arribar la persona amb la que havia quedat van marxar.En aquest sentit, ha negat que participés en l'agressió sexual a la noia i tampoc ha sabut concretar si algú altre hi havia participat, ja que ell va estar tota l'estona en l'estança principal del pis, on hi havia la major part de la gent.Finalment, l'acusat s'ha ofert al jutge per si cal que passi la prova de l'ADN per buscar rastres d'ell en les proves que s'han analitzat. Aquest oferiment xoca amb la negativa que va mantenir, juntament amb els altres tres acusats, de passar aquesta prova quan es va proposar a la comissaria dels Mossos de Manresa. Llavors tots quatre, assessorats pels seu advocat, s'hi van negar.Els altres tres acusats s'han negat a declarar aquest dimarts davant el jutge. Cada un dels acusats té assignat un advocat d'ofici. Inicialment, en el moment de la detenció i fins a la disposició davant el jutge, han tingut un sol advocat per a tots quatre.El jutge determinarà a les 6 de la tarda si declara l'ingrés a presó dels acusats o si els deixa en llibertat a l'espera de judici.

