Clara Peya, Judit Neddermann i Las Migas, caps de cartell del Dona Veu Fest de Sant Pere de Ribes

La Carpa Revolució de Sant Pere de Ribes (Garraf) acollirà el nou festival Dona Veu Fest, impulsat per l’entitat Fes+Chapeau i l’Ajuntament del municipi. La programació es desplegarà els dies 10, 17 i 24 d’agost, amb l’objectiu de projectar únicament artistes femenines, tant noms consolidats com propostes emergents.L'arrencada del Dona Veu Fest la protagonitzarà la pianista i recent Premi Nacional de Cultura Clara Peya, que compartirà vetllada amb l'empordanesa Joina. El dia 17 serà el torn de Judit Neddermann, en un concert on també es podrà gaudir de Rusó Sala. Finalment, la jornada del 24 d'agost l'encapçalaran Las Migas, que compartiran nit amb la menorquina Anna Ferrer. Els preus de les entrades van dels 40 euros -3 dies- als 18 euros –un sol dia-.

