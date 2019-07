Els comuns es desmarquen de Carmena i la CUP exigeix canviar de pregonera per La Mercè

Alcaldessa @AdaColau, una persona que culpa a tots els que van defensar les escoles l'1 d'octubre i els centenars de ferits a Barcelona de l'extrema dreta, no és mereixen aquesta pregonera.



Les declaracions de l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena durant la seva visita a Barcelona aquesta setmana han aixecat polseguera. En un acte aquest dilluns, Carmena va assegurar que la irrupció de Vox a les institucions espanyoles era "conseqüència" de l'1-O i la declaració unilateral d'independència del 2017. Aquest dimarts, ha evitat rectificar i, a més, ha negat que els líders independentistes empresonats siguin presos polítics , en una entrevista a RAC1.Unes consideracions que han fet reaccionar els comuns i la CUP. Els primers, a través de la portaveu de Catalunya en Comú-Podem al Parlament, Susanna Segovia, s'han desmarcat de les opinions de Carmena. "Sempre hem dit que creiem que són presos polítics i que l'única sentència possible és l'absolució", ha assegurat.En una línia similar a l'expressada aquest dimarts per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Segovia també ha justificat que Carmena ha estat escollida com a pregonera de les festes de La Mercè per la seva trajectòria al capdavant de l'Ajuntament de Madrid i pel seu paper en relació al procés independentista. En aquest sentit, aquest dilluns Colau reivindicava la defensa del diàleg que, segons assegurava, sempre ha caracteritzat Carmena.Mentrestant, la CUP ha exigit a Colau que rellevi Carmena com a pregonera de La Mercè. "Una persona que culpa a tots els que van defensar les escoles l'1 d'octubre i els centenars de ferits a Barcelona de l'extrema dreta, no es mereixen aquesta pregonera", han afirmat els cupaires a través de Twitter.A diferència de la CUP, qui ha agraït a Colau que hagi designat Carmena coma pregonera és Manuel Valls. L'exprimer ministre ha considerat adequada la tria , especialment per les darreres declaracions de l'exalcaldessa de Madrid sobre els presos polítics i la suposada responsabilitat de l'independentisme en la irrupció de l'extrema dreta de Vox a les institucions.

