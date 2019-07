L'Hospital Vall d'Hebron estrenarà el primer robot radiològic del món per fer endoscòpies

La sala amb el doctor Josep Ramon Armengol, Jaume Giró i el doctor Joan Dot i el robot radiològic Foto: ACN

El Servei d'Endoscòpia Digestiva de la Vall d'Hebron-Wider Barcelona acollirà el primer robot radiològic del món ubicat en un servei d'endoscòpia. Aquest, anomenat Artis Pheno, permet fer imatges radiològiques en dues i tres dimensions a temps real mentre s'està duent a terme una endoscòpia. La compra d'aquest aparell forma part de la renovació de l'acord entre La Caixa i la Vall d'Hebron, que fa deu anys que dura i que ara han ampliat per quatre anys més. Aquesta renovació aportarà a l'hospital 4.150.000 euros que han servit per a l'adquisició del robot i per a l'ampliació del servei, de manera que es calcula que així es podran atendre 1.200 pacients més cada any.El robot radiològic, de la marca Siemens, és un aparell que permet facilitar les endoscòpies, ja que amb aquest procediment només s'aconsegueix la visió de l'interior, però amb el robot es pot també veure l'exterior de l'òrgan. Tal com diu el director de Vall d'Hebron-Wider Barcelona, el Doctor Armengol, "l'endoscòpia veu per dins, per poder veure el que passa a la paret cal l'eco endoscòpia i el robot, que és un escàner i permet veure tot el que hi ha al voltant del lloc on s'està operant".Aquest coneixement dels voltants de la zona permet la "disminució dels errors terapèutics i les reintervencions", tal com ha explicat el mànager global de màrqueting clínic per intervencions abdominals per Siemens, Amil Gralzagas. Això és possible perquè "permeten la fusió d'imatges tridimensionals amb imatges en dues dimensions, però en temps real per a la realització de procediments intervencionals".El robot té un cost d'uns 1,6 milions d'euros, que estan inclosos en els 4.150.000 que La Caixa donarà al servei fins a l'any 2022 amb l'objectiu d'ampliar-lo. Aquest servei és pioner en cirurgia endoscòpica i en noves tècniques d'operació a través d'orificis naturals. Amb aquesta inversió, l'hospital passarà de quatre a sis sales d'endoscòpia digestiva i duplicarà la zona de recuperació dels pacients i l'espai d'espera, tant de pacients com d'acompanyants. Amb aquestes millores, es preveu que es podran atendre uns 1.200 pacients més cada any.El director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, ha apuntat que fa deu anys que col·laboren amb l'hospital "pel desenvolupament de l'endoscòpia". I ha afegit: "A l'inici va ser clarament una aposta per la recerca de noves fronteres i en aquest moment que s'ha acabat aquesta primera fase de deu anys, la renovació del conveni ens permet allargar la col·laboració i inaugurar una nova col·laboració que és aquest robot que sens dubte millorarà molt la manera com l'endoscòpia ajudarà els pacients".

