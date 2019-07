La Fiscalia demana interrogar per organització criminal els processats del jutjat d'instrucció 13

La Fiscalia ha tornat a demanar que la magistrada del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, interrogui la trentena de processats pel delicte d'organització criminal, tot i que aquest mateix jutjat ja ho va descartar el passat mes de juny De fet, en la interlocutòria de processament la instructora va descartar aquest delicte i va dir que la Fiscalia igualment podia acusar-los per organització criminal. Ara, doncs, el ministeri públic adverteix que si no s'interroga els processats per aquest delicte concret i després se'ls acusa durant el judici, podrien al·legar indefensió.

