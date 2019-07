Estabilitzat l'incendi de Beneixama, que ha afectat entre 850 i 900 hectàrees

L'incendi declarat al terme municipal alacantí de Beneixama ha quedat estabilitzat aquest dimarts al matí, a l'espera de l'extinció definitiva i que la investigació de la Guàrdia Civil permeti determinar les causes.A l'àrea afectada continuen les tasques d'extinció de l'incendi. La seva evolució és favorable després de cremar entre 850 i 900 hectàrees, no totes de massa forestal, sense danys ni a persones ni en infraestructures de rellevància, segons el 112 Generalitat Valenciana. A primera hora de la tarda segueixen treballant en l'extinció de les flames un total d'11 mitjans aeris (vuit d'extinció i 3 de coordinació) i desenes de terrestres: 120 de la Unitat Militar d'Emergències (UME) del Govern, 60 bombers amb 18 vehicles dels consorcis provincials d'Alacant i València, nou brigades de Divalterra, vuit unitats de bombers forestals de la Generalitat, set autobombes, dos tècnics forestals i dos capatassos.El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat el Lloc de Comandament Avançat (PMA) per conèixer l'evolució dels treballs. Des d'allà ha agraït l'esforç dels efectius, la coordinació de la Unitat Militar d'Emergències, la "bona voluntat" i cooperació dels ajuntaments de la comarca i "la solidaritat del poble de Beneixama". "Ha estat tot un èxit de cooperació en tot moment", ha manifestat.A l'espera de la pròxima reunió de coordinació, a les sis de la tarda, Puig ha confiat que l'evolució de les flames permeti donar per extingit l'incendi. Fins llavors, ha destacat que "la promptitud en la resposta, la coordinació i l'esforç de tots ha aconseguit aturar un incendi que podria haver estat catastròfic, com fa un quart de segle en aquesta comarca". "Tot i les dificultats que representa la deshumanització dels boscos, estem avançant en una metodologia d'actuació", ha asseverat, i ha valorat la "resposta contundent" per aturar el foc i aconseguir "el gran objectiu" que no hi hagués cap desgràcia personal o pèrdues materials de rellevància.Puig ha manifestat la seva confiança que durant els dies vinents l'entorn de Beneixama pugui tornar a la normalitat. Un cop extingit es posarà en marxa la taula postincendi per "avançar ràpidament" en la recuperació de la massa boscosa calcinada.Respecte a les causes que van originar el foc, el president ha explicat que la Guàrdia Civil ha obert una investigació en la qual "el Seprona (Servei de Protecció a la Natura) està treballant durament per aconseguir resultats".Tot i que ha demanat "màxima prudència" i no avançar-se a la investigació, Puig ha indicat que "és simptomàtic que hi hagi hagut petits incendis i grans a la comarca en els últims dies i que aquest s'hagi iniciat prop de la carretera". "Òbviament, hi ha fundades esperances en aconseguir arribar l'origen i situar les conseqüències, si finalment fos intencionat, en les persones que l'han provocat", ha assenyalat.L'incendi forestal de Beneixama es va declarar aquest dilluns cap a les 14.05 hores en un barranc de difícil accés d'una zona coneguda com la Solana. Un total de 84 persones van ser desallotjades per precaució dels seus habitatges.

