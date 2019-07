FOTOS Així vivien els joves al pis on van violar la menor a Manresa

Interior del pis on es va dur a terme la presumpta violació en grup, visiblement atrotinat Foto: Pere Fontanals

Interior del pis Foto: Pere Fontanals

Interior del pis Foto: Pere Fontanals

Interior del pis Foto: Pere Fontanals

Interior del pis Foto: Pere Fontanals

Interior del pis Foto: Pere Fontanals

Interior del pis Foto: Pere Fontanals

Interior del pis Foto: Pere Fontanals

Escala d'accés al pis Foto: Pere Fontanals

ha pogut accedir al tercer pis del carrer Aiguader 17, de Manresa, on presumptament quatre individus van violar una menor de 17 anys . L'accés es fa acompanyats per agents de la Policia Local de la ciutat un cop ha finalitzat l'inspecció que tècniques de salut de l'Ajuntament han portat a terme aquest dimarts al matí, amb un treballador de l'empresa de control de plagues que té conveni amb el consistori. Han conclòs que cal ser tapiat per problemes de salubritat."Quan sortiu de fer les fotos al pis un recomanem que aneu a casa a canviar-vos la roba i posar-la a la rentadora", avisen les tècniques de sanitat, i alerten que el pis és ple de xinxes. Al domicili no hi ha bany. Hi ha garrafes de 8 litres que han fet servir per a les necessitats. Hi vivien entre 11 i 15 homes joves.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor