El Govern es mostra «neutral» sobre la investidura de Sánchez

▶️#Portaveu @meritxellbudo: “Només li correspon al president la convocatòria de les eleccions. En el consell executiu no s’ha posat sobre la taula una convocatòria d’eleccions, sinó la immediatesa de la confecció els pressupostos per a l’any 2020 poder-los aprovar i executar” pic.twitter.com/8L6mDd99OY — Govern. Generalitat (@govern) 16 de juliol de 2019

Budó demana explicacions a la Moncloa sobre el vincle entre el CNI i l'imam de Ripoll per respecte a les víctimes

▶️#Portaveu @meritxellbudo: “tenim una profunda preocupació per les informacions aparegudes sobre l’Imam de Ripoll. Per respecte a les víctimes i a la ciutadania de Catalunya exigim que s’aclareixin aquest fets i es doni màxima transparència” pic.twitter.com/ZNxql74m06 — Govern. Generalitat (@govern) 16 de juliol de 2019

El Govern té una posició "neutral" sobre la investidura de Pedro Sánchez. En aquests termes s'ha expressat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en referència al debat de la setmana vinent al Congrés dels Diputats. Sánchez no disposa de majoria per ser investit arran de la manca d'acord amb Podem -amb qui dona per trencades les negociacions-, i els partits independentistes encara no s'han pronunciat oficialment sobre quin serà el sentit del seu vot en les votacions de dimarts i dijous vinent.En tot cas, però, la Generalitat espera que Sánchez pacti ja la investidura perquè vol tenir un interlocutor a la Moncloa. "Ens trobem amb un Estat en funcions des del mes de maig. Necessitem un govern que tingui capacitat de prendre decisions i per negociar. Esperem que sigui el més aviat possible. No és responsabiliutat del Govern que hi hagi un executiu a l'Estat", ha assenyalat Budó.L'avançament de les eleccions catalanes en el moment que arribi la sentència del Tribunal Suprem segueix planant sobre la legislatura. Budó, ha assegurat que la prioritat del Govern és presentar, aprovar i executar els pressupostos de la Generalitat per al 2020, i ha assenyalat que no està damunt la taula la convocatòria de nous comicis . En cas que hi fossin, però, ha apuntat que serien responsabilitat exclusiva del president de la Generalitat, Quim Torra."Estem oberts a negociacions. Des dels propers dies treballarem quin ha de ser el soci preferent i quines han de ser les nostres aliances", ha destacat Budó, que ha situat els pressupostos com a "eina" per complir el que demana la ciutadania. No ha volgut fer referència explícita a cap soci concret. En el pressupost anterior es va descartar el PSC i es va negociar amb els comuns i la CUP, però ara els socialistes han tornat a l'escenari dels pactes després de l'acord amb Junts per Catalunya (JxCat) a la Diputació No s'ha entrat en consideracions, segons la consellera, sobre quin ha de ser el soci preferent. En tot cas, ha apuntat Budó, es pretén començar l'elaboració i negociació dels comptes amb "immediatesa". L'encarregat de fer-ho serà el vicepresident Pere Aragonès, que també és el titular d'Economia."Tenim una profunda preocupació per les informacions. És un fet gravíssim. Exigim explicacions al govern de l'Estat i que s'assumeixin al màxim les responsabilitats ", ha assegurat Budó. Es referia a les noves revelacions, explicades pel diari Público , segons les qual l'imam de Ripoll va exercir com a confident del CNI fins que es van dur a terme els atemptats a Barcelona i a Cambrils. Uns atemptats del qual n'era el cervell i per als quals va agrupar una sèrie de joves de la capital del Ripollès."Les víctimes i la ciutadania mereixen que s'aclareixin aquests fets. Reclamem màxima transparència", ha destacat Budó. "Que vagin apareixen informacions puntuals al marge de la investigació no ajuda. Necessitem explicacions per a les famílies i com a país", ha reflexionat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que va ser alcaldessa de Ripoll.Les noves revelacions sobre Abdelbaky es Satty, imam de Ripoll, mostren el correu "adamperez27177@gmail.com", que seria el que utilitzarien l'imam i el CNI per comunicar-se, a través de la tècnica de la "bústia morta". Els correus no s'envien, sinó que es deixen com a esborrany. Per llegir-los cal entrar al correu amb les claus corresponents. El fet de no enviar res fa que la comunicació no deixi rastre. Segons explica Público , la contrasenya del correu es va trobar en un paper manuscrit trobat entre les restes del xalet d'Alcanar i era PEREJUAN18. Hi havia dos missatges a la carpeta d'esborranys i l'última modificació de la configuració del compte és de març del 2017. El primer missatge és del 24 de maig del 2017 i diu: "Veig que has pogut entrar, només has de deixar escrit un missatge com aquest com a esborrany i jo el llegiré. Ja pots començar a escriure coses. Gràcies amic". El diari conclou que aquest missatge semblaria de l'agent del CNI que controla Es Satty i que aquest correu l'hauria creat ell per comunicar-se amb l'imam de Ripoll.El segon esborrany és del 19 de juny del 2017, uns dies més tard i apunta: "No tens res per escriure'm o és que no pots fer-ho. Avui és dilluns 19 de juny". Tot això succeeix mentre els membres de la cèl·lula fabriquen els explosius a Alcanar, extrem que confirma el testimoni de l'únic supervivent de la deflagració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor