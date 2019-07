El Govern ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei d'actualització del Codi Civil de Catalunya, que inclou una novetat rellevant: el maltractament psicològic serà motiu de desheretament. Fins ara, només ho era si el maltractament era físic. La idea és "evitar l'ambigüitat actual" en la redacció, i inclourà el desheretament d'aquells que duguin a terme agressions psicològicques a la parella o als pares del testador. Es tracta, segons l'executiu, de "proporcionar més protecció" als testadors, especialment les persones grans i dependents.La legítima és una part de l'gerència que, llevat de les excepcions previstes, queda obligatòriament reservada per als fills o descendents i, en el seu defecte, per als pares. El Codi Civil de Catalunya estableix que la legítima correspon a la quarta part dels béns de la persona difunta. Els danys que perjudiquen la integritat física, psíquica, patrimonial, l'autonomia personal o qualsevol altre dret fonamental són "maltractaments", segons consta en la documentació facilitada als periodistes. Els abusos psicològics són el 44% dels maltractaments, seguits de les negligències (29%).L'actualització del Codi Civil també inclou que expertes civilistes s'encarreguin de substituir aquells articles que són androcèntrics i amb visió heteropatriarcal. Per exemple: la referència al "concebut" passarà a ser "persona concebuda" o per una redacció alternativa com ara "es té la consideració de persona concebuda".

