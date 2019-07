El Govern crea més de 3.000 places per als menors estrangers no acompanyats des del 2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies xifra en més de 3.000 les places específiques per joves migrats sols creades des de juny de 2017. Aquestes inclouen serveis de primera acollida, pisos de 16-21 anys, residències per joves en procés d'inserció social i laboral, serveis de protecció d'emergència, IPI i SAEJ. Els centres en qüestió es troben en 85 municipis d'arreu del territori.El 59% dels joves migrants sols continuen atesos pel sistema de protecció més enllà de la majoria d'edat, ha recordat aquest dimarts la secretària d'Atenció a la Infància i Joventut, Georgina Oliva: un 12% tenen l'expedient tancat després d'assolir els objectius de l'expedient assistencial (reagrupament familiar, autonomia econòmica, etc). Això es tradueix en què el 71% ha tingut o té el suport de la DGAIA més enllà dels 18 anys fins a poder tancar l'expedient.Actualment el sistema de protecció (DGAIA + Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats, ASJTET) està atenent a 5.200 infants i joves migrats sols, el 33% dels quals són majors d'edat. A Catalunya, els infants i adolescents que han estat tutelats per l'Administració i assoleixen la majoria d’edat poden acollir-se voluntàriament a l'ASJTET. Es tracta d'una unitat de la DGAIA que s'encarrega d'intervenir en l'accés als recursos i serveis per a persones joves tutelades, extutelades i amb dificultats socials que ho demanen, trobant la solució que millor s'adapti a les necessitats de cada jove, segons el Departament.A 31 de maig, l'ASJTE atenia més de 2.500 nois i noies (tant joves emigrats sols, com d'altres joves que quan eren menors d'edat van estar sota la tutela de la DGAIA). Un miler d'aquest nois són joves migrats sense referents familiars i uns 700 joves estan amb pròrroga assistencial.En els propers dies es posarà en marxa el dispositiu d'atenció immediata per a joves migrants sols a Barcelona. Segons ha explicat Oliva, aquest dimarts, el centre servirà de porta d'entrada al sistema de protecció de la Generalitat. Es tracta d'un recurs "pioner" a l'Estat que ha estat impulsat pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies i el d'Interior, i que neix amb la voluntat de servir perquè els joves migrants que arribin a Catalunya siguin atesos per educadors i integradors socials, se'ls identifiqui allà "en comptes d'anar a una comissaria" i se'ls faci una revisió mèdica abans de ser derivats per la DGAIA a un centre d'emergència o al recurs més adient.La secretària també ha informat que el pròxim dilluns el conseller Chakir El Homrani ha convocat tots els alcaldes de Catalunya d'aquells municipis que tinguin algun recurs -siguin pisos, centres d'emergència, etc.- destinat als joves no acompanyats per "posar en comú la complexitat de la situació i demanar col·laboració a tots els agents i administracions". Oliva ha volgut reclamar que el "fenomen" dels menors migrants no acompanyats i la seva integració "ha de ser una resposta de país". En aquella reunió es podran treballar diverses propostes de suport a aquests municipis.Pel que fa a les previsions d'arribada dels menors estrangers a Catalunya, Oliva ha explicat que els 1.129 joves que han arribat a Catalunya en el primer semestre són més que en el mateix període del 2018 però menys respecte la projecció que havia fet el Departament. "Són paràmetres que s'aniran analitzant a mesura que passi el temps, però previsiblement no arribarà als 5.500 joves que vam pronosticar a principis d'any", malgrat això ha afirmat que continuaran sent xifres molt similars a les de l'any passat.

