L'Ajuntament de Manresa tapia el pis on es va produir violació en grup d'una menor

Interior del pis on es va dur a terme la presumpta violació en grup, visiblement atrotinat Foto: Pere Fontanals

Aquest matí de dimarts, 16 de juliol, hi ha hagut una intervenció d'urgència al pis on va tenir lloc la matinada d'aquest diumenge la presumpta violació en grup per part de quatre joves d'entre 18 i 25 anys a una noia de 17. A l'immoble, situat al tercer pis del número 17 del carrer Aiguader del barri de les Escodines de Manresa, s'hi han traslladat dues tècniques de Sanitat de l'Ajuntament bagenc, així com també una tècnica de Territori del mateix consistori. Les primeres han elaborat un informe de salubritat de l'espai i la segona ha realitzat un estudi estructural del pis.Fins al lloc dels fets també s'hi han traslladat quatre agents de la Policia Local i dos dels Mossos d'Esquadra (que anaven de paisà), així com un treballador de l'empresa Veter Bages S.L., la concessionària de l'eliminació de plagues de l'Ajuntament.Tot i que l'edifici on es va produir la violació consta de tres pisos diferents, només s'ha intervingut en el tercer, que és on van tenir lloc els fets. Els altres dos immobles estan habitats, també, per ocupes, però segons ha pogut saber aquest diari, són famílies "que no porten problemes al barri". Tal com ja va avançar NacióDigital , en el pis desallotjat hi vivien entre onze i quinze joves d'edats compreses entre els 18 i els 25 anys. No feia ni dos mesos que hi residien, i segons fonts consultades, abans d'aquest ja havien ocupat un altre pis al carrer Major de la capital del Bages.Un cop dins de l'immoble en qüestió, les tècniques de l'Ajuntament i els agents policials se l'han trobat ple de brutícia: restes de menjar, xinxes domèstiques, matalassos repartits per les diverses habitacions i garrafes amb orina a dintre, ja que el local no disposava de vàter. Pel que fa els excrements, els joves que vivien al pis els posaven dintre de bosses de plàstic que llançaven per una de les finestres que dona a un pati. Molt a prop d'aquest, un veí hi té un hort, assegura que ha "caçat" 56 rates que voltaven per allà.Havent inspeccionat l'edifici, les treballadores consistorials han determinat que el pis s'ha de tapiar, però que abans d'això era necessari netejar-lo, una tasca que durà a terme el mateix Ajuntament de forma subsidiària, a l'espera que el propietari de l'edifici (un particular resident fora de Manresa) es faci càrrec de la despesa que això suposarà. Les feines de neteja es duran a terme entre aquest dimarts a la tarda i dimecres. Mentrestant, es barrarà el pas a l'immoble amb una porta anti okupes, amb pany de seguretat. Després de la neteja es tapiaran les portes i les quatre finestres que conté el pis.La matinada del passat diumenge els Mossos d'Esquadra van detenir quatre joves d'entre 18 i 25 anys per la presumpta violació d'una menor en un pis ocupat del carrer Aiguader, 17, de Manresa. Tot i que no van transcendir detalls de l'actuació, la policia catalana recollia indicis i testimonis per tramitar un atestat per agressió sexual contra aquests quatre homes. Segons van explicar els propis veïns, durant tota la nit es van sentir sorolls i música al pis ocupat, com si s'hi celebrés una festa, motiu pel qual van trucar a la policia.El barri de les Escodines viu, des de fa anys, les incomoditats de l'ocupació de blocs de pisos antics per part de joves que arriben d'entorns conflictius, i que protagonitzen sovint conflictes de convivència, així com consum i petit tràfic de drogues i altres delictes com robatoris, fet que comporta actuacions policials puntuals, però cap intervenció definitiva.Segons denunciava a través dela presidenta de l'entitat veïnal, Carme Carrió, l'Associació de Veïns havia mantingut reunions periòdiques amb les regidories afectades i els cossos policials des de feia un any i mig, però sense resultats efectius.Els quatre detinguts per la presumpta violació en grup han arribat als jutjats de la capital del Bages aquest dimarts, 16 de juliol, a les deu del matí. Ho han fet custodiats en dues furgons dels Mossos d'Esquadra que han entrat per la porta del darrere del complex judicial davant d'una important expectació mediàtica.Els col·lectius feministes de la ciutat, agrupats en el Comitè de Vaga Feminista i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona, han convocat una concentració aquest dimarts a les vuit del vespre a la plaça Sant Domènec de la capital del Bages.Amb la convocatòria volen mostrar el seu rebuig a la violació i a la societat patriarcal, i solidaritzar-se amb la víctima i la seva família.

