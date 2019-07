Vist per a sentència el cas de doble intent d'assassinat a Olot

La secció 4a de Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un home que s'enfronta a 29 anys de presó per un doble intent d'assassinat de la seva exdona i el seu cunyat, a qui hauria apunyalat quan intentava defensar-la. Els fets van tenir lloc a Olot la matinada del 7 de gener del 2017 en un pis de la capital garrotxina. La víctima, que havia decidit separar-se de l'acusat, vivia amb la seva germana i el marit d’aquesta per por que el processat li fes mal. L'acusat va forçar l'entrada de l'edifici on vivien i, amb el rostre tapat i un gros ganivet, va forcejar amb el cunyat. El processat ha assegurat que el va ferir accidentalment i que no va arribar a veure l'exdona. L'home roman en presó provisional des del 9 de gener del 2017Una versió totalment "increïble", segons el fiscal i l'acusació particular, que han assegurat durant la vista que havia quedat demostrat que el que volia era "matar" l'exparella i que va apunyalar el cunyat perquè s'hi havia posat pel mig. La defensa demana que se'l condemni només per un delicte de lesions amb instrument perillós en cas de no absoldre'l.A continuació, sempre segons la versió del processat, el cunyat li va donar algunes puntades de peu des de dins de l'entrada principal i el va estirar cap a dins del domicili mentre duia el ganivet a la mà dreta. "Sentia la meva dona cridant des de dalt", ha afirmat tot seguit. A continuació, ha relatat que van estar uns minuts forcejant i que, accidentalment, el cunyat va relliscar i va caure damunt del ganivet i, "per por a ell', va decidir marxar corrents.Segons la seva versió, ell no hauria entrat a la finca (es va quedar davant la porta de l'edifici) ni tampoc hauria vist l'exdona. Una versió completament oposada a la que ha donat el cunyat que va patit l'apunyalament. Ha explicat que va baixar descalç i amb pijama a baix després de sentir forts cops a la porta de l'habitatge. "No pensava en res, només en la seguretat de la meva família", ha afirmat. Ha detallat que va identificar el seu cunyat, que ja estava a punt de pujar per l'escala i malgrat que anava amb la cara tapada –per la roba que duia i la complexió física. Segons ha dit, després de baixar li va treure el ganivet que duia amagat a la roba (ha indicat que feia uns dos pams de llarg) i que li va agafar la mà amb l'arma mentre cridava que "mataria a tothom". Va alertat a la seva dona i li va dir que truqués a la policia perquè hi havia el seu cunyat allà.Seguidament, va baixar l'exdona i, en veure-la, el processat la va empènyer i va voler ferir-la al coll amb el ganivet. "Jo li vaig tornar a agafar la mà perquè no la toqués", ha relatat la víctima. A continuació, el cunyat va relliscar i va caure a terra i llavors l'acusat li va atestar una punyalada i després va sortir corrents per la porta que prèviament havia forçat. Calcula que l'atac va durar uns quinze minuts i afirma que va quedar greument ferit, sense poder respirar i fins al punt que quan va arribar l'ambulància va perdre el coneixement. S'ha hagut de sotmetre a dues operacions per les ferides i des de llavors està en tractament psiquiàtric i de baixa perquè no ho ha superat.La seva dona –i germana de l'exdona de l'acusat– n'ha corroborat la versió. Ha explicat que aquell dia, casualment, el seu home era a casa perquè havia demanat un dia de festa per a poder-la recollir de l'aeroport i que les matinades sempre treballava perquè era flequer. Ha confirmat que l'acusat feia la vida impossible a la seva germana, que no la deixava sortir amb les amigues i que no acceptava la separació. Ha explicat, també, que fins i tot va arribar a amagar-li el llibre de família i el passaport per impedir que viatgés al Marroc amb la criatura de dos anys que tenien en comú. I que tant ella com el seu marit l'havien ajudada amb la separació.La que va ser la seva dona ha decidit retirar-se de la causa voluntàriament i tampoc no ha volgut declarar durant el judici. La seva germana ha explicat que, abans de l'agressió, ja l'havia denunciat per violència de gènere, però que finalment també va retirar la denúncia. Els Serveis Socials li havien buscat un habitatge però va decidir anar a viure de nou amb ells perquè tenia por.Dues assistents socials han confirmat que la dona estava molt deprimida i que havia estat impossible mitjançar en el procés de separació perquè l'home la pressionava i "ella sentia que no podia decidir lliurement" perquè li "coartava els seus drets". Des de llavors que l'exdona pateix estrès posttraumàtic.Durant el judici, han declarat els Mossos d'Esquadra que van detenir l'acusat a casa. Un dels agents ha explicat que els va sorprendre que no mostrés cap mena de reacció quan els va veure i que els va estranyar que tingués la rentadora en marxa. Va dir a la policia que havia arribat a les onze de la nit a casa. Un cop va accedir a obrir la rentadora van descobrir que hi havia la roba que portava posada durant l'agressió. No va aparèixer, però, el que duia per tapar-se la cara ni tampoc el ganivet. Les sabates que duia van donar positiu de sang i també a l'interior del cotxe.Els metges forenses han confirmat que el cunyat va quedar en estat crític després de l'apunyalament. La fulla del ganivet li va entrar per la costella cap a baix, li va perforar la pleura i lesionar el diafragma, a més de dues lesions més a l'estómac. Segons les ferides, l'arma "va sortir uns centímetres i després va tornar a entrar al cos" amb un "risc vital" per ser molt a prop del cor. Un dels metges ha afirmat que veia difícil que fos per una caiguda accidental.El ministeri fiscal, que ha mantingut els 14 anys de presó per l'intent d'assassinat de l'exdona i 14 anys més per l'intent de matar el cunyat, ha afirmat que ningú es podia creure que algú volgués parlar amb l'exparella a la matinada, amb un ganivet i forçant l'entrada. "El seu propòsit era matar-la a ella, però el cunyat s'hi va interposar", ha afirmat el fiscal. I ha afegit que, si hagués estat un accident, no hauria corregut a esborrar les proves del delicte.Durant les conclusions, ha demanat les penes per doble intent d'assassinat amb l'agreujant de traïdoria sorpresiva. A més, per a aquell que fa referència a la seva exdona, li afegeix els de parentiu i de gènere. Així mateix, demana que, un cop hagi complert condemna, l'acusat es passi 14 anys en llibertat vigilada i que no pugui apropar-se a menys de 200 metres de la seva exdona i el seu cunyat durant 15 anys. I ha incorporat, també, la petició de privació de potestat parentalEn matèria de responsabilitat civil, el fiscal reclama que el processat pagui una indemnització global de 52.112,04 euros. D'aquests, 8.819,69 són per a la seva exdona, i la resta, per al cunyat. L'acusació s'ha adherit a la petició del fiscal pel que fa a mesures però ha demanat 15 anys de pena per l'intent d'assassinat del cunyat. I que la indemnització es recalculi incorporant un darrer informe del forense sobre les seqüeles que pateix el cunyat.Finalment, la defensa ha demanat que no se'l jutgi per la causa contra l'exdona perquè aquesta no ha declarat (com que que no ha ratificat les anteriors declaracions ha dit que la prova de delicte queda "òrfena"). Pel que fa a l'agressió al cunyat, ha plantejat que, en cas de no absolució, se'l jutgi només per un delicte de lesions amb instrument perillós però amb l'atenuant de desestiment voluntari. El lletrat ha recalcat que el seu client podria haver "rematat" l'excunyat, però que va optar per marxar.

