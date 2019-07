Detingut un home a l'aeroport del Prat que amagava mig quilo de cocaïna sota el perruquí

Detenido en #Barcelona con droga en su peluquín.... ¡¡se le va a caer el pelo!! 🧓👮‍♂👴🤷‍♀https://t.co/IUjl9l63Du pic.twitter.com/wLxIBBB9Ff — Policía Nacional (@policia) July 16, 2019

Un home ha estat detingut aquest matí a l'aeroport del Prat després de ser enxampat amb mig quilo de cocaïna sota el perruquí. La Policia Nacional l'ha aturat en sospitar pel volum del seu cabell i finalment han descobert que hi amagava un paquet amb droga. A través de Twitter, la policia espanyola ha fet broma: "Li caurà el pel!".Segons ha explicat La Vanguardia, l'home, que venia de Bogotà i tenia 64 anys, duïa la droga enganxada al cap. Per tapar-la, portava una perruca i, per dissimular encara més, un barret. El perruquí sobresoria més del compte i era impossible d'amagar. A més, se'l veia molt nerviós.

