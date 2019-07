ERC i JxCat tornen a demanar una comissió al Congrés sobre el 17-A després de les noves revelacions

ERC i Junts per Catalunya (JxCat) han registrat conjuntament aquest dimarts peticions per a la creació d’una comissió d’investigació al Congrés sobre els atemptats de La Rambla i Cambrils i l’han acompanyat de peticions de compareixença del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, i l’exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Els dos grups volen que s’esclareixin les informacions que ha difós Público sobre la relació entre els serveis secrets espanyols i l’imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty, autor intel·lectual dels atemptats de La Rambla i Cabrils.El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha “exigit” l’obertura de la comissió que els grups majoritaris van i la compareixença Sánchez, Robles i Sanz Roldán “perquè donin unes explicacions que qualsevol demòcrata ha d’exigir i que en qualsevol país civilitzat i plenament democràtic haurien d’existir”. Aquesta qüestió, segons Rufián, ha de “preocupar tots els demòcrates pensin el que pensin” perquè “quan hi ha un atemptat tan greu al teu país tinguis la bandera que tinguis al balcó vols saber què ha passat”. “Imaginin que es demostrés que els responsables de l’11-S tenien algun tipus de relació amb l’FBI: la gent al·lucinaria”, ha dit Rufián.La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha afirmat que “sembla que les informacions confirmen la gravetat” de la relació entre el CNI i l’imam de Ripoll. Tot plegat, segons Borràs, és una qüestió “de gran gravetat” que s’ha d’esclarir “amb llum i taquígrafs” com es faria “a qualsevol país civilitzat”. Ha recordat que a la comissió d‘investigació del Parlament l’exsecretari d’Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va atribuir als Mossos la responsabilitat de no detectar la radicalització de l’imam de Ripoll i va negar que tingués coneixement d’aquesta relació. “Sembla que les informacions publicades ho confirmen i són fets d’enorme gravetat”, ha apuntat Borràs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor