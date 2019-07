Torrent proposa Òscar Camps i Carola Rackete per a la Medalla d'Or del Parlament

La Mesa del @parlamentcat hem aprovat atorgar la Medalla d'Honor del #Parlament, en categoria d'or, a la Carola Rackete, capitana del #SeaWatch3, i a l'Òscar Camps, director de l'@openarms_fund, per la seva tasca humanitària salvant milers de vides a la Mediterrània. pic.twitter.com/AprIpH4dMd — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 16 de julio de 2019

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent ha proposat que el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i la capitana del vaixell Sea Watch 3, Carola Rackete, rebin la Medalla d'Honor de la cambra catalana, en categoria d'Or. Torrent ha volgut subratllar en l'anunci de la distinció la seva "determinació i perseverança en la defensa dels drets humans" per la tasca humanitària de salvar vides a la Mediterrània. Rackete, i també Camps, han desafiat recentment governs europeus per dur a terme tasques de salvament de migrants.A finals de juny, el vaixell de Proactiva Open Arms va desoir el govern espanyol i va salpar per reprendre les operacions de rescat malgrat portar sis mesos bloquejat al port per ordre de l'executiu estatal. Pocs dies abans, Rackete havia estat detinguda a Itàlia per atracar al port de Lampedusa amb 42 migrants a bord malgrat que l'executiu no li havia donat permís. La justícia italiana va avalar la maniobra de la capitana i la seva reacció de rescatar els nàufrags i portar-los a port.

