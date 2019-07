El Govern exigeix «responsabilitats» a la Moncloa pel vincle entre l'imam de Ripoll i el CNI

▶️#Portaveu @meritxellbudo: “tenim una profunda preocupació per les informacions aparegudes sobre l’Imam de Ripoll. Per respecte a les víctimes i a la ciutadania de Catalunya exigim que s’aclareixin aquest fets i es doni màxima transparència” pic.twitter.com/ZNxql74m06 — Govern. Generalitat (@govern) 16 de juliol de 2019

"Tenim una profunda preocupació per les informacions. És un fet gravíssim. Exigim explicacions al govern de l'Estat i que s'assumeixin al màxim les responsabilitats", ha assegurat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la trobada setmanal del consell executiu. Es referia a les noves revelacions, explicades pel diari Público , segons les qual l'imam de Ripoll va exercir com a confident del CNI fins que es van dur a terme els atemptats a Barcelona i a Cambrils. Uns atemptats del qual n'era el cervell i per als quals va agrupar una sèrie de joves de la capital del Ripollès."Les víctimes i la ciutadania mereixen que s'aclareixin aquests fets. Reclamem màxima transparència", ha destacat Budó. "Que vagin apareixen informacions puntuals al marge de la investigació no ajuda. Necessitem explicacions per a les famílies i com a país", ha reflexionat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que va ser alcaldessa de Ripoll.Les noves revelacions sobre Abdelbaky es Satty, imam de Ripoll, mostren el correu "adamperez27177@gmail.com", que seria el que utilitzarien l'imam i el CNI per comunicar-se, a través de la tècnica de la "bústia morta". Els correus no s'envien, sinó que es deixen com a esborrany. Per llegir-los cal entrar al correu amb les claus corresponents. El fet de no enviar res fa que la comunicació no deixi rastre. Segons explica Público , la contrasenya del correu es va trobar en un paper manuscrit trobat entre les restes del xalet d'Alcanar i era PEREJUAN18. Hi havia dos missatges a la carpeta d'esborranys i l'última modificació de la configuració del compte és de març del 2017. El primer missatge és del 24 de maig del 2017 i diu: "Veig que has pogut entrar, només has de deixar escrit un missatge com aquest com a esborrany i jo el llegiré. Ja pots començar a escriure coses. Gràcies amic". El diari conclou que aquest missatge semblaria de l'agent del CNI que controla Es Satty i que aquest correu l'hauria creat ell per comunicar-se amb l'imam de Ripoll.El segon esborrany és del 19 de juny del 2017, uns dies més tard i apunta: "No tens res per escriure'm o és que no pots fer-ho. Avui és dilluns 19 de juny". Tot això succeeix mentre els membres de la cèl·lula fabriquen els explosius a Alcanar, extrem que confirma el testimoni de l'únic supervivent de la deflagració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor