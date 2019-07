El suport d'ERC, PP i Valls permet al govern de Colau aprovar el cartipàs

Finalment el govern municipal de Barcelona ha pogut aprovar la seva proposta de cartipàs, després que els grups d'ERC, PP i Barcelona pel Canvi hagin donat suport a la proposta de Barcelona en Comú i el PSC. En canvi, Ciutadans ha optat per l'abstenció i Junts per Catalunya ha votat en contra.El repartiment de presidència de les comissions ha tirat endavant amb els mateixos suports, mentre que la distribució de càrrecs a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a les empreses municipals i als districtes s'han aprovat per unanimitat.Després d'una votació d'investidura carregada de tensió a causa del suport de Manuel Valls a Colau, tant el PSC com els comuns han optat per un to conciliador, assegurant que el seu objectiu és dialogar amb l'oposició.Els dos grups que integren el govern veuen ERC com una opció de soci preferent. Aquest dimarts, Maragall ha estat crític amb les negociacions per aprovar el cartipàs. "Si és un adveniment de les relacions entre el govern i l'oposició, haig de demostrar certa inquietud", ha dit, a més d'acusar els socis de govern de "manca de generositat institucional" i d'actuar amb "dosis abundants de tacticisme".Amb tot, el president de grup dels republicans ha recollit el guant del govern i ha assegurat estar "al servei de Barcelona". Això sí, Maragall ha lamentat que el govern municipal no mantingui una oposició cohesionada en relació al conflicte polític català: "L'acord de govern suposa una renúncia a defensar els drets i deures com a Ajuntament i confon la neutralitat amb el silenci".En aquest sentit, Jaume Collboni ha volgut deixar clar que la posició del seu partit en clau nacional no canviarà després del pacte amb els comuns. "El PSC mai avalarà l’ús partidista de la institució i per extensió aquest serà el posicionament del govern", ha assegurat. Un missatge que també es pot entendre com un avís als seus socis a l'executiu.A banda d'ERC, la Barcelona del Canvi de Manuel Valls i el PP també han volgut expressar un vot de confiança al govern. Tant l'exprimer ministre francès com Josep Bou han justificat el seu aval per l'entrada del PSC a l'executiu. "No és el mateix govern que al mandat anterior, el pacte amb PSC ha ampliat la base i ha aportat estabilitat", ha argumentat Valls. Una valoració radicalment oposada a la de Ciutadans, partit amb el qual es va presentar a les eleccions. "És un govern dèbil i inestable, que ja hem vist. Són els mateixos i tenen les mateixes responsabilitats", ha assegurat la regidora María Luz Gulilarte.Al seu torn, Bou ha volgut agrair les paraules de Collboni en relació a la "neutralitat institucional" i el respecte a les lleis que ha d'exhibir l'Ajuntament i ha assegurat que les rebia aquest discurs amb "esperança". El regidor popular ha assegurat que farà costat al govern "en les qüestions que preocupen als barcelonins", però ha retret a l'executiu, i especialment als socialistes, que el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics continuï penjat a la façana del consistori.Bou també ha volgut desitjar sort a Albert Batlle, nou tinent d'alcaldia de Seguretat. Un àmbit que precisament ha assenyalat com el problema més greu a la capital catalana. Des de Junts per Catalunya, Elsa Artadi també ha parlar de "crisi de seguretat" a la ciutat i ha justificat la seva negativa a aprovar el cartipàs per "l'actitud hostil" dels grups de govern amb els postconvergents durant les negociacions.El president del grup municipal de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha volgut agrair durant la sessió plenària d'aprovació del cartipàs que l'Ajuntament de Barcelona hagi triat l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, per fer el pregó de les festes de la Mercè.Valls ha fet seves les paraules de Carmena, que és de visita a Barcelona, en què l'exalcaldessa ha insistit que a l'estat espanyol no hi ha presos polítics. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha respost l'exprimer ministre francès i ha assegurat que Carmena no ha estat escollida per aquestes opinions sinó per la "defensa del diàleg" que va fer durant la seva etapa al consistori madrileny. "Ha estimat Barcelona i ha demanat respecte per les opinions a Catalunya favorables a la independència o al dret a decidir", ha dit.El primer ple del mandat de Barcelona ha estat marcat per l'absència del regidor de Junts per Catalunya Joaquim Forn. L'exconseller d'Interior continua pres a Lledoners i el Tribunal Suprem ha denegat la possibilitat que participés a la sessió plenària que aprovarà l'acord de cartipàs entre Barcelona en Comú i el PSC.A l'inici de la sessió, l'alcaldessa, Ada Colau, ha lamentat l'absència de Forn. "És un regidor d’aquest plenari perquè ha pogut presentar-se a les eleccions, ha estat votat i no ha estat suspès", ha recordat. Els comuns han optat perquè la tinent d'alcaldia Laura Pérex no participés a la sessió i així garantir que l'absència de Forn no alterés les majories al plenari.El grup de Junts per Catalunya ha col·locat un llaç groc al lloc on havia de seure Forn. La portaveu Elsa Artadi, visiblement emocionada, ha reivindicat Forn com a exemple de conciliació. "No a l'oblit però sí al perdó", ha dit.Des d'ERC, Ernest Maragall ha qualificat de "vergonya" l'absència de Forn. "És intolerable en termes democràtics i institucionals", ha defensat.

