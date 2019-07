Valls agraeix a Colau que hagi triat Carmena per fer el pregó de La Mercè

El president del grup municipal de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha volgut agrair durant la sessió plenària d'aprovació del cartipàs que l'Ajuntament de Barcelona hagi triat l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, per fer el pregó de les festes de la Mercè.Valls ha fet seves les paraules de Carmena, que és de visita a Barcelona, en què l'exalcaldessa ha insistit que a l'estat espanyol no hi ha presos polítics. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha respost l'exprimer ministre francès i ha assegurat que Carmena no ha estat escollida per aquestes opinions sinó per la "defensa del diàleg" que va fer durant la seva etapa al consistori madrileny. "Ha estimat Barcelona i ha demanat respecte per les opinions a Catalunya favorables a la independència o al dret a decidir", ha dit.El primer ple del mandat de Barcelona ha estat marcat per l'absència del regidor de Junts per Catalunya Joaquim Forn. L'exconseller d'Interior continua pres a Lledoners i el Tribunal Suprem ha denegat la possibilitat que participés a la sessió plenària que aprovarà l'acord de cartipàs entre Barcelona en Comú i el PSC.A l'inici de la sessió, l'alcaldessa, Ada Colau, ha lamentat l'absència de Forn. "És un regidor d’aquest plenari perquè ha pogut presentar-se a les eleccions, ha estat votat i no ha estat suspès", ha recordat.El grup de Junts per Catalunya ha col·locat un llaç groc al lloc on havia de seure Forn. La portaveu Elsa Artadi, visiblement emocionada, ha reivindicat Forn com a exemple de conciliació. "No a l'oblit però sí al perdó", ha dit.Des d'ERC, Ernest Maragall ha qualificat de "vergonya" l'absència de Forn. "És intolerable en termes democràtics i institucionals", ha defensat.

