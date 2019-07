La pel·lícula del 17-A: així es van cuinar i executar els atemptats

Mohamed Houli Chemlal (supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar), Youssef Aalla i Younes Abouyaaqoub.

La casa on es va produir l'explosió ha quedat totalment ensorrada. Foto: Cedida

La imatge d'alguns dels terroristes que difon la policia.

Dijous d'agost i la Rambla plena. Ningú s'esperava el que estava a punt de passar a Barcelona, malgrat els indicis que més tard es relacionarien amb els fets previs viscuts a Alcanar i Ripoll, i posteriorment a Cambrils. No ho preveien els Mossos, ni tampoc els serveis secrets espanyols, malgrat mantenir l'alerta antiterrorista pels fets viscuts a París, Brussel·les, Niça i Berlín. Una primera explosió a Alcanar el dia 16, l'atropellament de la Rambla de Barcelona l'endemà a la tarda i un tiroteig a Cambrils hores després. Tot encadenat."Ens hem aixecat consternats, però determinats a guanyar la batalla del terrorisme i fer-ho amb la millor arma: la solidaritat, al convivència, la llibertat i el respecte", afirmava el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, just després de la reunió del gabinet de crisi que s'havia improvisat amb el president espanyol, Mariano Rajoy. Els atemptats deixen 17 morts, més de 130 ferits i innumerables ferides psicològiques. Per a la gran majoria dels catalans, l'atac suposa un abans i un després en la proximitat del terrorisme d'arrel gihadista. Barcelona, però, es tornarà a aixecar i reivindicar-se com una ciutat de pau. Milers de persones ompliran els carrers per assegurar que no tenien por.En la resolució del cas, la determinació i agilitat d'operacions dels Mossos seran clau per aconseguir atrapar els sospitosos. El major Josep Lluís Trapero s'hi posa al capdavant, fent reflotar el prestigi de la policia catalana. La situació tindrà derivades polítiques. Poc després de l'atac, l'excap de la policia catalana lamenta el veto informatiu dels cossos policials espanyols. No haver tingut constància de les activitats de l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerat el cervell dels atemptats, és, segons Trapero, una "disfunció greu". Durant aquells dies, els fets se succeeixen de forma trepidant.Uns joves ocupen un xalet situat a l'urbanització Montecarlo d'Alcanar, sota el liderat d'Abdelbaki Es Satty, qui va ser imam de la Mesquita Nova de Ripoll entre el 2016 i 2017. Es Satty té antecedents per tràfic de persones el 2002 a l'estret de Gibraltar, i ha estat investigat però no imputat, en una operació de captació de combatents d'Al-Qaida. La majoria de joves procedeixen de Ripoll, tal com consta en alguna de la documentació que s'hi trobarà posteriorment.Entre els dies 1 i 2 d'agost, compren 500 litres d'acetona i material per confeccionar explosius a Alcanar. Les factures d'aquests productes es troben entre el material rescatat del lloc després de l'explosió accidental, de la mateixa manera que també es localitzen bitllets d'avió amb destí a Brussel·les i un llibre de color verd amb un manuscrit en àrab on consta: "En nom d'Al·là, el misericordiós, el compassiu. Breu carta dels Soldats de l'Estat Islàmic en la terra de l'Àndalus pels creuats, els odiosos, els pecador, els injustos i els corruptors".L'atemptat agafa forma. A les 20.25 hores compren, a Sant Carles de la Ràpita, 15 fundes de coixí, brides i material per intentar fabricar peròxid d'acetona, també conegut com TATP, utilitzat habitualment per l'organització terrorista DAESH, en els atemptats de París o Brussel·les. Es un quart de dotze de la nit i s'activen les alertes del 112 per una explosió al xalet d'Alcanar. L'edifici, ocupat des de fa uns mesos, queda totalment destruït. El motiu aparent és una acumulació de gas i d'entrada, els Mossos creuen que es tracta d'un laboratori il·legal de drogues. No obstant això, més tard es relaciona l'explosió amb la manipulació de desenes de bombones de gas butà.Es localitza un cos sense vida i restes biològiques humanes d'una persona. Tardaran pocs dies a conèixer que el mort és Abdelbaki Es Satty. Arran de l'explosió també resulta ferida amb caràcter greu una persona identificada com a Mohamed Houli -que és evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta-, i consten sis persones més ferides lleus. Després dels fets succeïts el dia següent a Barcelona, Houli és interrogat pels Mossos, tot i que es nega a contestar i la policia el deté com a sospitós.L'explosió d'Alcanar precipita els fets. Si bé el grup terrorista plantejava en un primer moment un atemptat a base d'explosius en llocs turístics determinats , l'accident d'Alcanar canvia la direcció dels esdeveniments. És en aquest moment en què es lloguen tres vehicles: dues furgonetes s'encarreguen a l'empresa Telefurgo de Sabadell, a nom de Driss Oukabir -la que culmina l'atropellament a la Rambla- i la trobada a Vic, i també entra en joc un tercer vehicle que, a les 15.25 hores del 17 d'agost, té un accident a l'AP-7, a l'alçada de Cambrils. Aquest xoca contra un altre vehicle, i quan el conductor implicat en el xoc amenaça de trucar a la policia, l'ocupant -identificat més tard com a Mohamed Hichami- surt corrent.Mentrestant, a Barcelona, la Rambla és plena de turistes. És un dijous de finals d'agost i persones d'arreu del món passegen per un dels eixos més coneguts de la capital catalana. A les 16.50 hores, una furgoneta entra pel mig del vial i comença a fer giragonses mentre avança a gran velocitat. Recorre uns 600 metres donant cops de volant per causar més impacte i més víctimes i, finalment, queda aturada al costat del mural de Joan Miró, fent confluència amb el carrer Hospital. Enmig del caos, els ferits i la multitud, el conductor -Younes Abouyaaqoub- surt del vehicle, es confon entre la gent i s'endinsa al mercat de la Boqueria. Durant aquesta fugida es creua amb un turista -a qui crida que té una bomba- i amb un agent dels Mossos a la plaça de la Gardunya. Aquestes dues persones declaren posteriorment i i diuen que el jove anava ràpid i mostrava satisfacció. Els rumors en aquest moment ocupen les xarxes, i es parla d'un tiroteig i de la reclusió de persones dins d'un bar, que més tard es desmentirà. S'activen totes les alertes i Mossos posa en marxa el dispositiu d'atemptat terrorista. En pocs minuts, es tanquen les sortides de la ciutat amb controls exhaustius.Gairebé en paral·lel, poc abans de les 17.00 hores, una segona explosió al mateix lloc que la primera torna a commocionar Alcanar, a causa dels moviments que realitzava una retroescavadora, on s'havia produït la primera explosió. Un mosso d'esquadra resulta ferit greu, i vuit persones més han de ser ateses per ferides lleus. La policia catalana descarta una explosió controlada, i es comença a vincular el cas de les Terres de l'Ebre amb l'atemptat de Barcelona. L'evidència de la relació entre els dos esdeveniments l'anuncia Trapero poques hores després en una roda de premsa : "Alguns elements ens porten a connectar de manera clara aquests dos incidents i ens ha portat a la detenció de dues persones".Mentrestant, el conductor de la furgoneta de l'atemptat de Barcelona camina fins a la Zona Universitària, on arriba a les 18.20 hores. El jove Pau Pérez serà la seva última víctima, per una desgraciada coincidència. Abouyaaqoub l'apunyala per robar-li el vehicle Ford Focus negre de l'aparcament del campus universitari, i deixa el cos a la part del darrere del vehicle. Ràpidament, el terrorista surt per la Diagonal en direcció Tarragona, però topa amb un control policial, on acaba atropellant un policia. Els Mossos ja han desplegat un important dispositiu, i a partir de les trucades al 112 i la descripció de les persones que han vist el terrorista, es difon una imatge estimada de la seva vestimenta i perfil. Els Mossos treballen a les ordres de l'Audiència Nacional, i en col·laboració amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, el CNI i la Guàrdia Urbana de Barcelona. Es busca un home d'1,70 metres, amb camisa blanca amb ratlles blaves. Abouyaaqoub, però, ha aconseguit tornar a escapar, i deixa el cotxe a Sant Just Desvern. Allà és on la policia troba el cadàver de Pérez.A les 19.30 hores es localitza a Vic la segona furgoneta relacionada amb l'atemptat. Es troba a la carretera de Manlleu, prop del restaurant de menjar ràpid Burger King. Amb aquest vehicle s'estima que els terroristes planejaven fugir del país.La precipitació dels fets porta Carles Puigdemont, Ada Colau i Mariano Rajoy a suspendre les vacances i convocar gabinets de crisi. El transport a Barcelona queda parcialment aturat i s'habiliten espais d'atenció a les víctimes. Els serveis mèdics atenen desenes de persones, i s'organitza un espai a l'aeroport del Prat per donar resposta a les famílies dels nombrosos turistes que han resultat víctimes de l'atemptat.El vespre s'enceta amb una compareixença oficial del Govern. Poc després de les 21.00 hores, Puigdemont anuncia un mínim de 13 morts i 90 ferits, tot i que la xifra continua pujant. En nom de les administracions, assegura: "No ens doblegaran aquells que intentin confrontar civilitzacions amb l'ús de la violència". Colau també agraeix la solidaritat internacional i anuncia la convocatòria d'un minut de silenci a les 12.00 del migdia del dia següent a plaça Catalunya.Paral·lelament, es produeix un fet significant a Cambrils. La cèl·lula gihadista compra quatre ganivets i una destral en una botiga de la localitat. Al mateix temps, l'Estat Islàmic s'atribueix l'autoria de l'atemptat a Barcelona. Parla de "soldats" i afirma que l'acte és una "resposta a la participació d'Espanya en la coalició internacional" per acabar amb la seva expansió.Teixint relacions amb el cadàver de l'imam de Ripoll localitzat a Alcanar, els Mossos realitzen hores abans les primeres detencions a la capital del Ripollès. Es tracta de Driss Oukabir -que assegura que li han robat la documentació i que volia presentar-se a comissaria al veure la seva imatge als mitjans-, així com Salh El Karib -propietari del locutori de Ripoll-, i Mohamed Aallaa. Abans de mitjanit, Trapero afirma en roda de premsa conjunta amb Joaquim Forn que no s'espera cap altre atemptat en les properes hores: "No preveiem que hi pugui haver cap atac de forma imminent". Les previsions de la policia catalana, però, es veuen truncades passada la mitjanit.Passen pocs minuts de la 1.00 de la matinada i Catalunya encara digereix amb dificultats un dia negre i llarg. L'activitat del grup terrorista, però, no cessa, i amb voluntat de perpetuar un nou atemptat a Cambrils, s'organitza un nou atac. Un Audi A3 amb cinc ocupants se salta un control policial al Passeig Marítim de Cambrils, a l'avinguda de la Diputació, i envesteix un vehicle de la policia, atropellant un agent. El cotxe bolca i, dels cinc ocupants, un policia n'abat quatre. El cinquè fuig i apunyala diverses persones.Poca estona després, agents de paisà localitzen el terrorista fugat i, quan aquest es nega a obeir, també el disparen. Tots els terroristes porten armes blanques i cinturons explosius que més tard es demostren falsos. L'atemptat de Cambrils acaba amb una persona morta i diversos vianants i mossos ferits, que són traslladats a hospitals de Reus i Tarragona. Els abatuts de Cambrils són Moussa Oukabir (de 17 anys), Said Aallaa (de 19 anys), Mohamed Hychami (de 24 anys), Al-Houssaine Abouyaauod (de 22 anys) i Omar Hychami (de 17 anys), tot i que no es poden identificar fins hores més tard.A primera hora del matí, el fiscal Javier Zaragoza, especialista en temes de terrorisme, assegura que els membres dels atemptats pertanyien a una cèl·lula "planificada i organitzada". No obstant això, encara no s'ha localitzat el conductor del vehicle de l'atropellament múltiple de Barcelona. Malgrat que es tracta de Younes Abouyaaqoub, els cossos policials creuen, erròniament, que es tracta de Moussa Oukabir, que ha mort durant la matinada a Cambrils.Les hores de recerca transcorren i la ciutadania es mobilitza. Al voltant del migdia s'organitza a la plaça de Catalunya un minut de silenci multitudinari en el qual participen diverses autoritats polítiques. Encapçala l'acte Carles Puigdemont, Mariano Rajoy i el rei Felip VI, que dies després serà fortament xiulat a Barcelona, durant la manifestació que porta per lema "No tinc por". Segons l'Ajuntament de Barcelona, s'hi concentren 100.000 persones. En aquelles hores també transcendeix que el nombre de ferits dels atemptats ascendeix fins als 130, de 34 nacionalitats.Per localitzar el conductor de l'atropellament a la Rambla, els cossos policials distribueixen un document amb les cares dels terroristes, i ja passades les 21.00 hores, els Mossos confirmen que Younes Abouyaaqoub és el conductor del vehicle i l'únic terrorista encara en cerca i captura. Pel que fa a la resta, set ja han mort i quatre sospitosos resten detinguts.Des que Abouyaaqoub abandona el vehicle a Sant Just Desvern el dia 17 d'agost, poques hores després de l'atemptat de Barcelona, avança a peu per vies secundàries per evitar els controls policials. El fet que no sigui el principal sospitós fins un dia després juga a favor seu. Es canvia de roba, evita càmeres i continua el periple en solitari.La primera imatge que es té d'ell és en una gasolinera de Vallirana, que capta com camina per la N-340 en direcció Subirats (l'Alt Penedès). És en aquest terme municipal on una dona el reconeix i avisa la policia, mentre que el terrorista escapa i entra en una masia, els propietaris de la qual acaben de marxar. Allà es neteja amb un cubell d'aigua i deixa una ditada que serà clau per a la seva identificació. La policia tarda poques hores a interceptar-lo en una zona rural propera. Amb ell, la cèl·lula terrorista que ha materialitzat els atemptats queda completament escapçada.

