Eclipsi parcial de Lluna aquesta nit: com el podem veure a Catalunya?

La Lluna és, sens dubte, la protagonista d'aquesta setmana. Coincidint amb la celebració del 50è aniversari de l'arribada de l'home al nostre satèl·lit , aquest mateix dimarts des de Catalunya podrem gaudir d'un eclipsi parcial de Lluna.Aquest eclipsi serà visible des de gairebé tot el món, concretament des d'Amèrica del Sud, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania. Des de casa nostra podrem veure totes les seves fases menys la penombra inicial, tot plegat a partir de les 21.51 hores, i arribant al moment àlgid a les 23.30 hores, quan s'arribarà a la fase de màxim enfosquiment. Pels volts de les 1.00 hores el fenomen ja haurà passat.

Fases de l'eclipsi lunar del 16 de juliol de 2019. Foto: Ministeri de Foment



Visibilitat de l'eclipsi parcial de lluna del 16 de juliol de 2019. Foto: Observatori Astronòmic Nacional

L'eclipsi de Lluna es produeix quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna. Aquesta posició provoca una ombra sobre el satèl·lit, que l'enfosqueix i fa que no desaparegui del tot, sinó que es vegi la seva silueta. Aquesta imatge es fa més evident en el cas dels eclipsis solars, si bé en el cas d'aquesta nit es podrà veure la Lluna mig tapada, que a més es troba em fase plena.Això serà així perquè l'eclipsi d'avui serà parcial, motiu pel qual només arribarà a enfosquir un 65% de la superfície lunar. Per veure'l no cal cap tipus d'instrument, de manera que es podrà contemplar a ull nu, si bé es poden utilitzar binocles o telescopis per poder apreciar l'evolució de l'ombra sobre la superfície lunar.A més, entitats com l'Agrupació Astronòmica de Sabadell permetrà seguir en directe el fenomen a través de la seva pàgina web

