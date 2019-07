El periodista que ha destapat la relació entre l'imam de Ripoll i el CNI, en 10 frases

Carlos Enrique Bayo és el periodista que signa la informació exclusiva de Público que prova la relació entre l'imam de Ripoll, cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, amb el CNI. En una entrevista a Els matins de TV3 , Bayo a donat més detalls d'aquesta notícia, que ha provocat una onada d'indignació encapçalada pel president, Quim Torra, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller de l'Interior Quim Forn.Tots ells han demanat explicacions sobre el fet que Abdelbaki Es Satty va ser confident del CNI fins el dia dels atemptats i que el serveis d'intel·ligència espanyols coneixien l'activitat de la cèl·lula terrorista responsable de la massacre a la Rambla.Aquí teniu l'entrevista resumida en 10 frases:1. "Va ser confident del CNI fins el dia després de la seva mort. No es va retirar la seva fitxa fins el dia 18. Ell va morir el dia 16".2. "Es Satty no pretenia morir ni fer-se explotar. Ell es preparava per sortir d'Espanya amb vida".3. "Al xalet d'Alcanar es va trobar un paper amb unes anotacions on apareix una direcció de Gmail i una contrasenya. En aquell correu hi havia missatges del controlador a Es Satty."4. "Tenien controlats els telèfons d'Es Satty i dels membres de la cèl·lula. Sabien quins viatges feien per Europa".5. "Tinc preparats quatre articles més amb més material que demostra la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll"6. "L'endemà dels atemptats, el CNI continuava considerant l'imam de Ripoll com a informant seu".7. "Es Satty va enganyar el CNI? És una de les hipòtesis més plausibles".8. "Es Satty era un gihadista des de feia molt temps i el CNI ho sabia. No se sap mai què cobra un confident, però està clar que el premi per a l'imam de Ripoll era no expulsar-lo d'Espanya".9. "O bé el CNI coneixia el seus plans i no van ser capaços d'impedir-los, o bé van ser enganyat. Però tenim la certesa que els estaven controlant".10. "És evident que algú va dir al servei secret espanyol que eren terroristes o que podien cometre un atemptat. Com a mínim hi va haver negligència"

